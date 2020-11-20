Sem 'interrupções', Fábio Santos poderá ter sequência no Corinthians

O Corinthians está finalizando sua preparação para enfrentar o Grêmio, no próximo domingo, às 20h30, na Neo Química Arena, pela 22ª rodada do Brasileirão-2020, e uma das certeza para a partida é a presença de Fábio Santos na lateral esquerda do time titular de Vagner Mancini. Após "interrupções", o jogador iniciará sua primeira sequência desde que retornou ao clube.TABELA> Veja classificação e simulador do Brasileirão clicando aqui

Há exatamente um mês, Fábio foi apresentado pelo Timão como aquele bom filho que volta para casa. Com aval do treinador e dos diretores, chegou para assumir a titularidade da posição e ajudar com sua experiência de líder no vestiário. Foi só colocar a camisa, que já conhecia há algum tempo e ir para o jogo contra o Vasco, que os corintianos venceram e ele teve boa atuação.

No entanto, de lá para cá, Fábio Santos não conseguiu fazer duas partidas consecutivas, tudo por conta de impeditivos burocráticos, que o tiraram de três dos últimos seis duelos disputados pelo clube, ou seja, ele ainda não conseguiu ter uma sequência desde que retornou ao Corinthians, o que também dificulta para Vagner Mancini, que não pode contar com um de seus principais atletas.

- Tive alguns problemas na questão da Copa do Brasil, por já ter atuado pelo Atlético-MG, e no próprio jogo contra o Atlético-MG tinha uma cláusula no contrato que me impedia de jogar e agora estou liberado para fazer todos os jogos - comentou o lateral em entrevista para a TV oficial do clube.Fábio ficou fora dos dois jogos das oitavas de final da Copa do Brasil por já ter representado o Atlético-MG na competição. O Corinthians acabou eliminado do torneio ao ser derrotado na partida de ida e empatar na volta com o América-MG. O lateral não terá mais esse obstáculo, assim como a cláusula que não o deixa pegar o Galo, pois não há mais duelos com o time mineiro, visto que confrontos do primeiro e do segundo turno do Brasileirão já foram realizados.

Com essas interrupções, Fábio Santos só jogou diante do Vasco (vitória), do Internacional (vitória) e do Atlético-GO (empate). Em outras palavras, ele está invicto desde que retornou ao Timão. Já nas partidas em que esteve ausente da equipe, contra América-MG (derrota na ida), América-MG (empate na volta) e Atlético-MG (derrota), o Alvinegro do Parque São Jorge não venceu.