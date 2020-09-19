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Sem Honda e com Rentería, Botafogo finaliza preparação para enfrentar o Santos; veja provável time

Por desgaste físico e visando o confronto contra o Vasco, pela Copa do Brasil, japonês não começa a partida contra o Peixe; colombiano recebe chance no onze inicial...

Publicado em 19 de Setembro de 2020 às 19:21

LanceNet

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Publicado em 

19 set 2020 às 19:21
Crédito: Vitor Silva/Botafogo
O Botafogo contará com novidades na escalação para enfrentar o Santos, neste domingo, no Estádio Nilton Santos, pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro. Com a sequência de partida contra o Vasco, na próxima quarta-feira, pela Copa do Brasil, o treinador Paulo Autuori deve promover mudanças visando descansar alguns jogadores que estão com níveis elevados de desgaste físico.
Bruno Nazário, com dores na coxa, não será relacionado. O meio-campista vem de uma sequência de 24 partidas seguidas entrando em campo - seja como titular ou como reserva - e será poupado pela primeira vez desde que chegou ao Alvinegro.
Outro jogador que vai ficar longe dos gramados contra o Peixe é Keisuke Honda. O japonês não sentiu nenhuma lesão, mas está com uma carga física elevada. O departamento médico do Botafogo, ao lado da comissão técnica, resolveu por descansar o camisa 4. Desta forma, o colombiano Carlos Rentería vai receber a primeira chance como titular.
De praxe, Paulo Autuori define a equipe que vai ao gramado apenas horas antes da bola rolar. O treinador ainda não decidiu se vai abrir mão do esquema com três zagueiros. Caso isso aconteça, o atacante Davi Araújo também ganhará a primeira chance como titular no Glorioso.
Provável Botafogo: Gatito Fernández; Fernando, Marcelo Benevenuto, Kanu, Victor Luís; Caio Alexandre, Rentería; Davi Araújo (Rafael Forster), Kalou, Rhuan; Matheus Babi.

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