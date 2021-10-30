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Sem Haaland, Borussia Dortmund vence o Colônia no Alemão e segue na cola do líder Bayern de Munique

Equipe comandada por Marco Rose sofre, vê o goleiro Gregor Kobel sair como o melhor em campo, mas consegue vitória para continuar a apenas um ponto do líder da Bundesliga...

Publicado em 30 de Outubro de 2021 às 14:21

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

30 out 2021 às 14:21
Seguindo o líder. Neste sábado, o Borussia Dortmund recebeu o Colônia pela décima rodada do Campeonato Alemão e o time de Marco Rose venceu por 2 a 0 no Signal Iduna Park. Sem Haaland, que se recupera de lesão no quadril, Thorgan Hazard e Steffen Tigges marcaram os gols aurinegros.
+ Veja a tabela e os jogos da Bundesliga
BOLA PARADANo segundo tempo, o Colônia seguiu pressionando e obrigando o goleiro Kobel a fazer boas defesas, mas foi novamente o Borussia Dortmund quem balançou as redes. Aos 18 minutos, Brandt cobrou escanteio pelo lado esquerdo e o atacante Steffen Tigges, que havia entrado cinco minutos antes, fez de cabeça.
SITUAÇÃOCom a vitória, o Borussia Dortmund chega aos 24 pontos e a situação na tabela se mantém a mesma de antes do começo da rodada. O time aurinegro segue na cola do líder Bayern de Munique, que chegou aos 25 pontos neste sábado ao golear o Union Berlin por 5 a 2.
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SEQUÊNCIA​Borussia Dortmund e Colônia voltam a campo pelo Campeonato Alemão no próximo fim de semana. No sábado (6), os Aurinegros encaram o RB Leipzig, fora de casa, enquanto o Colônia recebe o Union Berlin. No meio de semana, porém, o time de Marco Rose recebe o Ajax, pela Champions League.

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