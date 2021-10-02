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futebol

Sem Haaland, Borussia Dortmund vence o Augsburg em casa pela Bundesliga

Ainda recuperando-se de lesão, atacante norueguês acompanha jogo das arquibancadas do Signal Iduna Park e vê mais uma vitória dos comandados do técnico Marco Rose...
LanceNet

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Publicado em 

02 out 2021 às 12:23

Publicado em 02 de Outubro de 2021 às 12:23

+ Veja a tabela e os jogos da Bundesliga
OPORTUNISMOAinda na etapa inicial, o Augsburg deixou tudo igual. Witsel perdeu bola no meio-campo aos 34 minutos, Maier armou contra-ataque e arriscou de fora da área. A bola explodiu no travessão de Kobel e o atacante Zeqiri aproveitou o rebote para empatar o duelo.
CONTRA-ATAQUENo segundo tempo, em uma linda e rápida jogada, o Borussia Dortmund chegou ao gol da vitória com Brandt. Wolf puxou pela esquerda, entregou para Reus no meio, que limpou a marcação e tocou para o camisa 19. Com categoria, Brandt puxou para a canhota e bateu forte no canto do goleiro.
+ Barcelona vive momento complicado! Veja 10 motivos que causaram o declínio do Barça
SEQUÊNCIA​O Campeonato Alemão agora sofre uma pausa para a Data-Fifa e volte somente daqui a duas semanas. No dia 16 de outubro, o Borussia Dortmund, mais uma vez em casa, encara o Mainz. No dia seguinte, o Augsburg recebe o Arminia Bielefeld.

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