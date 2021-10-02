Sem Haaland, Borussia Dortmund vence o Augsburg em casa pela Bundesliga

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OPORTUNISMOAinda na etapa inicial, o Augsburg deixou tudo igual. Witsel perdeu bola no meio-campo aos 34 minutos, Maier armou contra-ataque e arriscou de fora da área. A bola explodiu no travessão de Kobel e o atacante Zeqiri aproveitou o rebote para empatar o duelo.

CONTRA-ATAQUENo segundo tempo, em uma linda e rápida jogada, o Borussia Dortmund chegou ao gol da vitória com Brandt. Wolf puxou pela esquerda, entregou para Reus no meio, que limpou a marcação e tocou para o camisa 19. Com categoria, Brandt puxou para a canhota e bateu forte no canto do goleiro.

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