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Sem Guilherme Santos, Hugo, do sub-20, é chamado para o time profissional do Botafogo

Sem o atual titular da lateral-esquerda, suspenso pelo terceiro cartão amarelo, Marcelo Chamusca chamou jogador da equipe de base para compor elenco contra o CRB...

Publicado em 05 de Julho de 2021 às 19:04

LanceNet

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Publicado em 

05 jul 2021 às 19:04
Crédito: Vítor Silva/Botafogo
Com problemas por suspensão, Marcelo Chamsuca teve que recorrer à base do Botafogo. Sem poder contar com Guilherme Santos diante do CRB, em partida válida pela 10ª rodada da Série B nesta terça-feira, o treinador relacionou Hugo, do sub-20, para o duelo.
O atual titular da lateral-esquerda está suspenso pelo acúmulo de cartões amarelos e voltou para o Rio de Janeiro. Desta forma, o único jogador da posição que restaria no plantel seria Hugo. Chamusca, então, resolveu reforçar a posição chamando Hugo.
O atleta das categorias de base possui experiência no time profissional. Ele jogou as últimas partidas do último Campeonato Brasileiro, quando o Botafogo já estava com o rebaixamento confirmado, e os primeiros compromissos do Carioca da atual temporada.
Após uma lesão, Hugo ficou longe dos gramados e, neste meio tempo, viu Paulo Victor, agora no Internacional, se consolidar como titular. A diretoria, então, resolveu que o camisa 16 voltasse para a equipe de base com o intuito do atleta continuar jogando regularmente.

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