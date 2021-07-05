Sem Guilherme Santos, Hugo, do sub-20, é chamado para o time profissional do Botafogo

Crédito: Vítor Silva/Botafogo

Com problemas por suspensão, Marcelo Chamsuca teve que recorrer à base do Botafogo. Sem poder contar com Guilherme Santos diante do CRB, em partida válida pela 10ª rodada da Série B nesta terça-feira, o treinador relacionou Hugo, do sub-20, para o duelo.

O atual titular da lateral-esquerda está suspenso pelo acúmulo de cartões amarelos e voltou para o Rio de Janeiro. Desta forma, o único jogador da posição que restaria no plantel seria Hugo. Chamusca, então, resolveu reforçar a posição chamando Hugo.

O atleta das categorias de base possui experiência no time profissional. Ele jogou as últimas partidas do último Campeonato Brasileiro, quando o Botafogo já estava com o rebaixamento confirmado, e os primeiros compromissos do Carioca da atual temporada.