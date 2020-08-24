Sem Guerrero e Pottker, Coudet precisa quebrar a cabeça para escalar o ataque

Crédito: Ricardo Duarte/Internacional

Após as lesões de Paolo Guerrero e William Pottker, o Internacional não teve alternativa e colocou a sua diretoria no mercado para acertar a chegada de um nome de peso ao setor ofensivo.O primeiro nome escolhido foi Alexandre Pato. Revelado pelo time do Beira-Rio, o atacante é identificado com o Inter e rescindiu o seu vínculo com o São Paulo. Ciente da situação, o Colorado apresentou uma oferta e aguarda a resposta.

O problema é que a concorrência pelo jogador é imensa e Rodrigo Caetano, homem forte do futebol do Internacional, adotou um tom pessimista ao afirmar que o clube não vai esperar pelo jogador.

Enquanto não vem um nome de fora, Eduardo Coudet terá que quebrar a cabeça e buscar uma solução no elenco, que não é tão grande.

O que surge com mais favoritismo é Thiago Galhardo. Apesar de não ser um artilheiro de origem, ele pode ocupar espaço como referência. Outro que pode ocupar a vaga de Guerrero é Yuri Alberto, mas o jovem chegou recentemente ao Beira-Rio e precisa se adaptar ao estilo de Coudet.