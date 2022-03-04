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Sem GP e Fábio Santos, Corinthians encerra preparação para o clássico contra o São Paulo; veja os relacionados

Gabriel Pereira, em negociação com o Grupo City, treinou apenas na academia e não foi relacionado para o clássico Majestoso. O lateral sentiu um desconforto na região lombar...
LanceNet

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Publicado em 

04 mar 2022 às 19:46

Publicado em 04 de Março de 2022 às 19:46

Na tarde desta sexta-feira (4), no CT Joaquim Grava, o Corinthians encerrou a preparação para o clássico Majestoso, que será disputado no sábado, às 16h, contra o São Paulo, no Morumbi, pela décima rodada do Paulistão.GALERIA > Zagueiro Pablo está deixando a Rússia: veja jogadores brasileiros que atuam no país e duração de contratos
Uma ausência já esperada para o clássico é a de Gabriel Pereira. Em negociações com o Grupo City, onde dever atuar no New York, o meia-atacante treinou apenas na academia e não foi relacionado para o duelo.
Por outro lado, o lateral-esquerdo Fábio Santos, com um desconforto na região lombar, permaneceu na parte interna do CT em tratamento com a equipe de fisioterapia e será desfalque para a partida.
Quem também não enfrentará o Tricolor Paulista são os volantes Xavier, com lesão no músculo posterior da coxa esquerda, e Roni, que teve um desconforto no músculo posterior da coxa direita.
> TABELA - Confira os jogos do Timão no Paulista e os simule
O restante do grupo participou do aquecimento e de um trabalho de cruzamentos e finalizações. Depois, Vítor Pereira comandou uma atividade de bolas paradas ofensivas.
Após o treino, os atletas realizaram trabalhos complementares de cobranças de pênaltis e faltas diretas, além de cabeceios e posicionamento defensivo.
Com os desfalques confirmados, primeira escalação de Vítor Pereira deve ser: Cássio; Fagner, João Victor, Gil e Lucas Piton; Du Queiroz, Renato Augusto, Giuliano e Paulinho; Willian e Róger Guedes.
VEJA OS RELACIONADOS DO CORINTHIANS PARA O MAJESTOSOGoleiros: Cássio, Ivan e Matheus DonelliLaterais: Bruno Melo, Fagner, João Pedro e Lucas PitonZagueiros: Gil, João Victor, Raul Gustavo e Robson BambuMeio-campistas: Adson, Cantillo, Du Queiroz, Gustavo Mantuan, Giuliano, Luan, Paulinho, Renato Augusto e WillianAtacantes: Gustavo Silva, Jô e Róger Guedes
Crédito: VítorPereiranapreparaçãofinalparaoMajestoso(Foto:RodrigoCoca/AgênciaCorinthians

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