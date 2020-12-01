Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Sem Gabigol, mas com Rodrigo Caio: Flamengo divulga relacionados para duelo contra o Racing
futebol

Sem Gabigol, mas com Rodrigo Caio: Flamengo divulga relacionados para duelo contra o Racing

Clube carioca empatou primeiro jogo na Argentina por 1 a 1 com gol de Gabigol. Expectativa é que Pedro assuma o lugar do artilheiro da última Libertadores...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

01 dez 2020 às 11:51

Publicado em 01 de Dezembro de 2020 às 11:51

O Flamengo encara o Racing pelo jogo de volta das oitavas de final da Libertadores nesta terça-feira, às 21h30 (horário de Brasília). O clube carioca divulgou os relacionados para a partida e o técnico Rogério Ceni não irá contar com Gabigol, artilheiro da última edição da competição, mas terá a volta do zagueiro Rodrigo Caio.
> Confira o chaveamento da Libertadores
O camisa nove foi responsável por marcar o gol que garantiu o empate da equipe rubro negra por 1 a 1 na Argentina no confronto de ida. Apesar da ausência do ídolo, o centroavante Pedro, que também vive boa fase, deve entrar no lugar de Gabriel.
Apesar do desfalque importante, o time conta com o retorno de Rodrigo Caio, lesionado desde outubro, quando servia à Seleção Brasileira. Neste período, o time carioca sofreu com problemas defensivos e diversas formações diferentes no setor.
Veja a lista:Bruno HenriqueCésarArrascaetaDiegoDiego AlvesEverton RibeiroFilipe LuisGerson​Gustavo HenriqueHugoIslaJoão GomesLéo PereiraMatheuzinhoMichaelNogaPedroPedro RochaRenêRodrigo CaioRodrigo MunizVitinhoArãoRodrigo Caio está de volta (Alexandre Vidal / Flamengo)

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

flamengo
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

CBN Vitória - Juliana Morgado
CBN Vitória ao vivo: confira as principais notícia do ES
Imagem de destaque
Veja as praias liberadas para curtir o feriadão na Grande Vitória
Imagem de destaque
Curva da Jurema e mais 7 pontos estão impróprios para banho em Vitória

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados