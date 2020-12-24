Sem folgas de Natal: Flamengo mantém rotina e faz mais um treino para enfrentar o Fortaleza

Crédito: Alexandre Vidal / Flamengo

Após martelo batido pela comissão técnica, o Flamengo optou por não conceder folgas de Natal ao elenco (nem dia 24, hoje, nem dia 25). Assim, na manhã desta quinta, no Ninho do Urubu, o grupo treinou, e num clima leve, visando o jogo deste sábado, contra o Fortaleza, pelo Campeonato Brasileiro.Rogério Ceni tem treinado a equipe para o jogo com três alterações em relação ao "jogo histórico" da última rodada - pois assim o técnico definiu a vitória sobre o Bahia por 4 a 3.

Willian Arão (recuperado de lesão), Renê e Pedro entrarão nas vagas de João Gomes, Filipe Luís (suspenso com três cartões amarelos) e Gabigol (suspenso após expulsão). Veja imagens da atividade desta manhã: Conforme o L! informou inicialmente, Arão, que estava com uma lesão na parte posterior da coxa direita, treina integralmente com o grupo desde o último sábado, e, sem dores, retorna à equipe depois de dois jogos de ausência.

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PROGRAMAÇÃO ATÉ O JOGO

O plantel do Fla ainda treina nesta sexta, cuja apresentação está agendada para as 13h, no CT. A viagem para a capital cearense ocorrerá no fim da tarde.

A partida contra o Fortaleza será a última do Flamengo no ano e a primeira que necessitará de uma viagem neste mês. O confronto contra a ex-equipe de Rogério Ceni iniciará às 19h deste dia 26, no Castelão, e será válido pela 27ª rodada do Brasileirão.