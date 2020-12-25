AGazeta

AGazeta

Sair
Assine
Sair
Entrar

ENTRAR
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

futebol

Sem folga! Fluminense finaliza preparação para encarar o São Paulo

Tricolor treinou ao longo desta semana visando o duelo contra o líder do Campeonato Brasileiro neste sábado, seu último em 2020...

Publicado em 25 de Dezembro de 2020 às 15:18

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

25 dez 2020 às 15:18
Crédito: LUCAS MERÇON / FLUMINENSE F.C.
Sem folga no Natal, o Fluminense treinou no CT Carlos Castilho e encerrou a preparação para o jogo contra o São Paulo, neste sábado. O confronto encerrará o ano de 2020 para o Tricolor, que teve a semana inteira para treinar e só volta aos campos no dia 6 de janeiro, em clássico com o Flamengo. A partida, pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro, será no Maracanã, às 21h.
> Retrospectiva-2020: luta contra a volta, título, eliminações e surpresa... o ano do Fluminense em 12 fotos
Para este confronto, o técnico Marcão não poderá contar com o volante Hudson e o meia Paulo Henrique Ganso, ambos suspensos. O primeiro já ficaria fora pois está emprestado pelo próprio São Paulo. Além deles, o zagueiro Luccas Claro, com uma lesão na coxa direita, e Martinelli, com dores na coxa esquerda, também não estão à disposição. Por fim, o atacante Luiz Henrique sentiu uma lesão no músculo posterior da coxa direita enquanto estava na Seleção Sub-20 e não está em condições de jogo.
A boa notícia fica por conta dos retornos de Yago Felipe e Wellington Silva, ambos suspensos na última rodada.
VEJA A TABELA DO CAMPEONATO BRASILEIRO
O Fluminense é o sétimo colocado no Campeonato Brasileiro, com 40 pontos. Caso vença o líder São Paulo, o tricolor carioca pode subir para a quinta posição. O time das Laranjeiras vem de dois resultados negativos, um empate contra o Vasco no último minuto e uma derrota para o Atlético-GO, e ainda busca a primeira vitória com Marcão.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

fluminense
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Horóscopo semanal: previsões para os signos de 20 a 26 de julho de 2026
Imagem BBC Brasil
'As Malvinas são argentinas': o que diz a regra da Fifa e o que aconteceu com jogadores que se manifestaram
Imagem de destaque
O que necropsias revelam sobre o risco de morte cardíaca entre fisiculturistas

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados