Sem folga! Fluminense finaliza preparação para encarar o São Paulo

Sem folga no Natal, o Fluminense treinou no CT Carlos Castilho e encerrou a preparação para o jogo contra o São Paulo, neste sábado. O confronto encerrará o ano de 2020 para o Tricolor, que teve a semana inteira para treinar e só volta aos campos no dia 6 de janeiro, em clássico com o Flamengo. A partida, pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro, será no Maracanã, às 21h.
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Para este confronto, o técnico Marcão não poderá contar com o volante Hudson e o meia Paulo Henrique Ganso, ambos suspensos. O primeiro já ficaria fora pois está emprestado pelo próprio São Paulo. Além deles, o zagueiro Luccas Claro, com uma lesão na coxa direita, e Martinelli, com dores na coxa esquerda, também não estão à disposição. Por fim, o atacante Luiz Henrique sentiu uma lesão no músculo posterior da coxa direita enquanto estava na Seleção Sub-20 e não está em condições de jogo.
A boa notícia fica por conta dos retornos de Yago Felipe e Wellington Silva, ambos suspensos na última rodada.
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O Fluminense é o sétimo colocado no Campeonato Brasileiro, com 40 pontos. Caso vença o líder São Paulo, o tricolor carioca pode subir para a quinta posição. O time das Laranjeiras vem de dois resultados negativos, um empate contra o Vasco no último minuto e uma derrota para o Atlético-GO, e ainda busca a primeira vitória com Marcão.