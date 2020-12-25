Sem folga! Fluminense finaliza preparação para encarar o São Paulo

Crédito: LUCAS MERÇON / FLUMINENSE F.C.

Sem folga no Natal, o Fluminense treinou no CT Carlos Castilho e encerrou a preparação para o jogo contra o São Paulo, neste sábado. O confronto encerrará o ano de 2020 para o Tricolor, que teve a semana inteira para treinar e só volta aos campos no dia 6 de janeiro, em clássico com o Flamengo. A partida, pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro, será no Maracanã, às 21h.

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Para este confronto, o técnico Marcão não poderá contar com o volante Hudson e o meia Paulo Henrique Ganso, ambos suspensos. O primeiro já ficaria fora pois está emprestado pelo próprio São Paulo. Além deles, o zagueiro Luccas Claro, com uma lesão na coxa direita, e Martinelli, com dores na coxa esquerda, também não estão à disposição. Por fim, o atacante Luiz Henrique sentiu uma lesão no músculo posterior da coxa direita enquanto estava na Seleção Sub-20 e não está em condições de jogo.

A boa notícia fica por conta dos retornos de Yago Felipe e Wellington Silva, ambos suspensos na última rodada.

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