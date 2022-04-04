Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Sem Fagner e Júnior Moraes, Corinthians divulga os relacionados para a estreia na Libertadores
futebol

Sem Fagner e Júnior Moraes, Corinthians divulga os relacionados para a estreia na Libertadores

Maycon foi relacionado e pode fazer sua estreia pelo Timão contra o Always Ready...

Publicado em 04 de Abril de 2022 às 14:16

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

04 abr 2022 às 14:16
O Corinthians divulgou a lista de relacionados para a partida contra o Always Redy-BOL, que acontece às 21h30 desta terça-feira (5), no estádio Hermando Siles, em La Paz, pela Libertadores. Os destaques vão para as ausências de Fagner, sobretudo, e Júnior Moraes, lesionados, e a presença de Maycon, que pode fazer a sua estreia pelo clube.> GALERIA - Veja retrospecto do Corinthians contra times da Bolívia
O lateral-direito do Timão saiu no primeiro tempo da semifinal do Paulistão contra o São Paulo, e desde então está sob os cuidados da fisioterapia do clube para tratar a lesão no músculo reto da coxa esquerda.
Ainda, Vítor Pereira não poderá contar com Júnior Moraes. O recém-contratado centroavante sentiu dores na lombar e não viajará com a delegação corintiana para a Bolívia.
> TABELA - Timão avança na Libertadores? Confira a tabela e simule os jogos
Quem também não estará em La Paz na estreia do Timão na Libertadores são os zagueiros Raul Gustavo e o meia Luan. O defensor sentiu o músculo posterior da coxa direita, enquanto Luan segue com os fisioterapeutas do alvinegro paulista, se recuperando de um desconforto no quadril.
Por opção da comissão técnica, Ivan não foi relacionado para o jogo contra o Always Ready. Contratado no começo da temporada, o arqueiro ex-Ponte Preta ainda não estreou pelo Timão.
CONFIRA A LISTA COMPLETA DE RELACIONADOSGoleiros: Cássio, Carlos Miguel e DonelliLaterais: Bruno Melo, Fábio Santos, Lucas Piton e João PedroZagueiros: Gil, João Victor e RobsonMeio-campistas: Adson, Cantillo, Du Queiroz, Giuliano, Gustavo Mantuan, Maycon, Paulinho, Renato Augusto, Roni, Willian, XavierAtacantes: Gustavo Silva, Jô e Róger Guedes
Crédito: FagneremaçãopeloTimãonoPaulistão(Foto:RodrigoCoca/Ag.Corinthians

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

corinthians
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Luiz Felipe Azevedo, capixaba e ex-jogador da Seleção Brasileira de basquete
Parceiro olímpico, Luiz Felipe lembra da importância de Oscar para o basquete capixaba
Jogador de basquete Oscar Schmidt
Câncer no cérebro: veja quais são os sintomas da doença de Oscar Schmidt
Oscar Schmidt teve arritmia cardíaca
Arritmia cardíaca: entenda o que é a condição que afetou Oscar Schmidt

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados