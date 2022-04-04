Sem Fagner e Júnior Moraes, Corinthians divulga os relacionados para a estreia na Libertadores

O Corinthians divulgou a lista de relacionados para a partida contra o Always Redy-BOL, que acontece às 21h30 desta terça-feira (5), no estádio Hermando Siles, em La Paz, pela Libertadores. Os destaques vão para as ausências de Fagner, sobretudo, e Júnior Moraes, lesionados, e a presença de Maycon, que pode fazer a sua estreia pelo clube.> GALERIA - Veja retrospecto do Corinthians contra times da Bolívia

O lateral-direito do Timão saiu no primeiro tempo da semifinal do Paulistão contra o São Paulo, e desde então está sob os cuidados da fisioterapia do clube para tratar a lesão no músculo reto da coxa esquerda.

Ainda, Vítor Pereira não poderá contar com Júnior Moraes. O recém-contratado centroavante sentiu dores na lombar e não viajará com a delegação corintiana para a Bolívia.

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Quem também não estará em La Paz na estreia do Timão na Libertadores são os zagueiros Raul Gustavo e o meia Luan. O defensor sentiu o músculo posterior da coxa direita, enquanto Luan segue com os fisioterapeutas do alvinegro paulista, se recuperando de um desconforto no quadril.

Por opção da comissão técnica, Ivan não foi relacionado para o jogo contra o Always Ready. Contratado no começo da temporada, o arqueiro ex-Ponte Preta ainda não estreou pelo Timão.

CONFIRA A LISTA COMPLETA DE RELACIONADOSGoleiros: Cássio, Carlos Miguel e DonelliLaterais: Bruno Melo, Fábio Santos, Lucas Piton e João PedroZagueiros: Gil, João Victor e RobsonMeio-campistas: Adson, Cantillo, Du Queiroz, Giuliano, Gustavo Mantuan, Maycon, Paulinho, Renato Augusto, Roni, Willian, XavierAtacantes: Gustavo Silva, Jô e Róger Guedes