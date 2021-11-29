Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Sem Fagner e Gabriel, Sylvinho evita confirmar substitutos no Corinthians e espera volta do lesionado Giuliano
futebol

Sem Fagner e Gabriel, Sylvinho evita confirmar substitutos no Corinthians e espera volta do lesionado Giuliano

Lateral e volante levam o terceiro cartão amarelo e não enfrentarão o Grêmio, no domingo, na penúltima rodada do Brasileirão; meio-campista segue como dúvida para rodadas finais...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

29 nov 2021 às 06:00

Publicado em 29 de Novembro de 2021 às 06:00

O técnico Sylvinho tem problemas para escalar o Corinthians para o jogo contra o Grêmio, no próximo domingo, às 16h, na Neo Química Arena, pela penúltima rodada do Campeonato Brasileiro. O lateral-direito Fagner e o volante Gabriel receberam o terceiro cartão amarelo na vitória por 1 a 0 sobre o Athletico-PR, em Itaquera, e vão cumprir suspensão. E o treinador do Alvinegro evitou, após o duelo, projetar os substitutos destes dois desfalques diante do time gaúcho.TABELA> Veja classificação e simulador do Brasileirão-2021 clicando aqui
> Conheça o aplicativo de resultados do LANCE!
GALERIA> Veja até quando vai o contrato de cada jogador do Corinthians
E ao mesmo tempo em que terá uma semana inteira de treinos para definir quem herdará as vagas abertas na equipe, o comandante espera pela possível volta do meio-campista Giuliano. O jogador sofreu uma lesão muscular na parte posterior da coxa direita na derrota por 1 a 0 para o Flamengo, no último dia 17, no Maracanã, e vem exibindo boa evolução em sua recuperação, mas continua sendo visto como uma dúvida para as rodadas finais do Brasileirão.
Ainda sem saber quando poderá voltar a contar com Giuliano, Sylvinho também poderá promover a entrada de Willian no time titular contra o Grêmio. Essa possibilidade já foi cogitada para o duelo com o Athletico-PR, mas o meia-atacante foi colocado em campo pelo treinador só no decorrer da etapa final.Este fato já havia ocorrido com Willian na vitória por 1 a 0 sobre o Santos, em Itaquera, e na derrota por 2 a 1 para o Ceará, no Castelão. Foram então os dois primeiros jogos que ele disputou após se recuperar de uma grave lesão muscular na coxa esquerda, que o deixou fora de sete partidas no Brasileirão.
- Giuliano será avaliado a cada dia. A própria situação do Willian, igual. Temos uma semana. Quando se tem uma semana é mais ou menos uma semana. O atleta se recupera em 48 horas. A um ou dois dias do jogo tem de tirar o pé, guardar energia. É uma semana para melhorarmos algumas qualidades do time, mas sobretudo conseguir recuperar bem. Veremos quais os atletas que teremos. Vamos ter tranquilidade e ver os treinamentos para fazer a montagem do nosso time – disse o treinador, em entrevista coletiva no último domingo, pouco depois do triunfo sobre o Furacão na Neo Química Arena.
DU QUEIROZ PODERÁ SER DESLOCADO PARA A LATERAL
Sem Fagner, uma das prováveis soluções que Sylvinho poderá adotar para preencher a vaga aberta é deslocar o volante Du Queiroz para a lateral direita, pois o atleta já substituiu o titular em outros confrontos nesta temporada e o meio-campista está acostumado a atuar nesta posição, que foi a sua primeira no início de sua trajetória como jogador corintiano das categorias de base.
O substituto imediato de Fagner no elenco do Corinthians é João Pedro, mas o atleta estreou pelo Alvinegro apenas na última partida contra o Ceará, entrando no lugar do esgotado titular no fim do confronto, e acabou falhando na marcação no lance que definiu a vitória da equipe adversária em Fortaleza.
SOLUÇÃO CONSERVADORA OU MEIO-CAMPO OFENSIVO?
Já para o lugar de Gabriel, Xavier seria uma possível opção após já ter entrado no lugar do companheiro no final do segundo tempo do jogo contra o Furacão. Essa seria a solução mais conservadora para substituir o titular. Já se ele optar pela entrada de Willian, o comandante poderia formar o seu meio-campo com o ex-jogador de Arsenal e Chelsea, Du Queiroz, Renato Augusto e Gabriel Pereira. E logo à frente deste quarteto ficariam os atacantes Jô e Róger Guedes.
Se escolher esta formação, a equipe teria apenas Du Queiroz no setor como um atleta de características de um forte marcador. Já com Xavier, o time ganharia mais pegada na cobertura do setor defensivo, mas perderia em qualidade técnica na saída de bola. Cantillo, que seria o natural substituto para o suspenso Gabriel, sofreu uma lesão na coxa direita em jogo pela Colômbia nas Eliminatórias da Copa de 2022 e não defenderá mais o clube neste ano.
E como a tendência é a de que Sylvinho desloque Du Queiroz para jogar na lateral direita contra o Grêmio, um possível retorno do lesionado Giuliano seria ótimo para o treinador, que assim também teria a opção de formar o seu meio-campo com o atleta, Xavier (ou Willian), Renato Augusto e Gabriel Pereira.
"VAI, CORINTHIANS!", BRINCA SYLVINHO AO PROJETAR O PRÓXIMO JOGO
Ao ser questionado sobre o que ele próprio poderá "entregar" ao torcedor no domingo, quando se despedirá da Fiel em casa nesta temporada, o técnico não se alongou no assunto e brincou ao usar uma famosa expressão, proferida pelos corintianos há vários anos, para projetar o confronto diante do Grêmio.
- O que eu posso deixar neste momento para o torcedor é o 'Vai, Corinthians'. Temos jogos importantes e vamos focar nos próximos jogos para terminar o campeonato o mais alto possível na tabela - limitou-se a dizer o treinador.
Com a vitória sobre o Athletico-PR, o Alvinegro passou a somar 56 pontos na quarta posição do Brasileirão e deu um importante passo para se garantir na fase de grupos da Copa Libertadores, sendo que a vaga pelo menos no estágio preliminar do torneio continental já foi assegurada no último domingo.
Crédito: WilliancontraoAthletico;suspensãodeGabrielabreespaçoparaelesertitular(Foto:RodrigoCoca/Ag.Corinthians

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

corinthians
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Turistas, eu sei o que vocês fizeram no verão passado
Castle Hill da Javé recebe novos moradores com evento sofisticado em Vargem Alta
Contrutora do ES recebe novos moradores de empreendimento de luxo em Vargem Alta
Imagem de destaque
Falta de defensores públicos gera gasto anual de R$ 14 milhões com advogados

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados