Sem Fagner e Gabriel, Sylvinho evita confirmar substitutos no Corinthians e espera volta do lesionado Giuliano

O técnico Sylvinho tem problemas para escalar o Corinthians para o jogo contra o Grêmio, no próximo domingo, às 16h, na Neo Química Arena, pela penúltima rodada do Campeonato Brasileiro. O lateral-direito Fagner e o volante Gabriel receberam o terceiro cartão amarelo na vitória por 1 a 0 sobre o Athletico-PR, em Itaquera, e vão cumprir suspensão. E o treinador do Alvinegro evitou, após o duelo, projetar os substitutos destes dois desfalques diante do time gaúcho.TABELA> Veja classificação e simulador do Brasileirão-2021 clicando aqui

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E ao mesmo tempo em que terá uma semana inteira de treinos para definir quem herdará as vagas abertas na equipe, o comandante espera pela possível volta do meio-campista Giuliano. O jogador sofreu uma lesão muscular na parte posterior da coxa direita na derrota por 1 a 0 para o Flamengo, no último dia 17, no Maracanã, e vem exibindo boa evolução em sua recuperação, mas continua sendo visto como uma dúvida para as rodadas finais do Brasileirão.

Ainda sem saber quando poderá voltar a contar com Giuliano, Sylvinho também poderá promover a entrada de Willian no time titular contra o Grêmio. Essa possibilidade já foi cogitada para o duelo com o Athletico-PR, mas o meia-atacante foi colocado em campo pelo treinador só no decorrer da etapa final.Este fato já havia ocorrido com Willian na vitória por 1 a 0 sobre o Santos, em Itaquera, e na derrota por 2 a 1 para o Ceará, no Castelão. Foram então os dois primeiros jogos que ele disputou após se recuperar de uma grave lesão muscular na coxa esquerda, que o deixou fora de sete partidas no Brasileirão.

- Giuliano será avaliado a cada dia. A própria situação do Willian, igual. Temos uma semana. Quando se tem uma semana é mais ou menos uma semana. O atleta se recupera em 48 horas. A um ou dois dias do jogo tem de tirar o pé, guardar energia. É uma semana para melhorarmos algumas qualidades do time, mas sobretudo conseguir recuperar bem. Veremos quais os atletas que teremos. Vamos ter tranquilidade e ver os treinamentos para fazer a montagem do nosso time – disse o treinador, em entrevista coletiva no último domingo, pouco depois do triunfo sobre o Furacão na Neo Química Arena.

DU QUEIROZ PODERÁ SER DESLOCADO PARA A LATERAL

Sem Fagner, uma das prováveis soluções que Sylvinho poderá adotar para preencher a vaga aberta é deslocar o volante Du Queiroz para a lateral direita, pois o atleta já substituiu o titular em outros confrontos nesta temporada e o meio-campista está acostumado a atuar nesta posição, que foi a sua primeira no início de sua trajetória como jogador corintiano das categorias de base.

O substituto imediato de Fagner no elenco do Corinthians é João Pedro, mas o atleta estreou pelo Alvinegro apenas na última partida contra o Ceará, entrando no lugar do esgotado titular no fim do confronto, e acabou falhando na marcação no lance que definiu a vitória da equipe adversária em Fortaleza.

SOLUÇÃO CONSERVADORA OU MEIO-CAMPO OFENSIVO?

Já para o lugar de Gabriel, Xavier seria uma possível opção após já ter entrado no lugar do companheiro no final do segundo tempo do jogo contra o Furacão. Essa seria a solução mais conservadora para substituir o titular. Já se ele optar pela entrada de Willian, o comandante poderia formar o seu meio-campo com o ex-jogador de Arsenal e Chelsea, Du Queiroz, Renato Augusto e Gabriel Pereira. E logo à frente deste quarteto ficariam os atacantes Jô e Róger Guedes.

Se escolher esta formação, a equipe teria apenas Du Queiroz no setor como um atleta de características de um forte marcador. Já com Xavier, o time ganharia mais pegada na cobertura do setor defensivo, mas perderia em qualidade técnica na saída de bola. Cantillo, que seria o natural substituto para o suspenso Gabriel, sofreu uma lesão na coxa direita em jogo pela Colômbia nas Eliminatórias da Copa de 2022 e não defenderá mais o clube neste ano.

E como a tendência é a de que Sylvinho desloque Du Queiroz para jogar na lateral direita contra o Grêmio, um possível retorno do lesionado Giuliano seria ótimo para o treinador, que assim também teria a opção de formar o seu meio-campo com o atleta, Xavier (ou Willian), Renato Augusto e Gabriel Pereira.

"VAI, CORINTHIANS!", BRINCA SYLVINHO AO PROJETAR O PRÓXIMO JOGO

Ao ser questionado sobre o que ele próprio poderá "entregar" ao torcedor no domingo, quando se despedirá da Fiel em casa nesta temporada, o técnico não se alongou no assunto e brincou ao usar uma famosa expressão, proferida pelos corintianos há vários anos, para projetar o confronto diante do Grêmio.

- O que eu posso deixar neste momento para o torcedor é o 'Vai, Corinthians'. Temos jogos importantes e vamos focar nos próximos jogos para terminar o campeonato o mais alto possível na tabela - limitou-se a dizer o treinador.

Com a vitória sobre o Athletico-PR, o Alvinegro passou a somar 56 pontos na quarta posição do Brasileirão e deu um importante passo para se garantir na fase de grupos da Copa Libertadores, sendo que a vaga pelo menos no estágio preliminar do torneio continental já foi assegurada no último domingo.