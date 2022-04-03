Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Sem espaço, Ramon acerta saída do Flamengo para outro clube da Série A

Lateral está de saída rumo ao Red Bull Bragantino, por empréstimo até dezembro 
...

Publicado em 03 de Abril de 2022 às 20:28

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

03 abr 2022 às 20:28
Ramon está de malas prontas para deixar o Flamengo. O lateral-esquerdo é a primeira saída confirmada após o vice-campeonato do Carioca. O destino será o Red Bull Bragantino, que acertou a sua transferência por empréstimo até o fim desta temporada, sem opção de compra estipulada em contrato.No acordo, o Flamengo pode chamar Ramon de volta a qualquer momento. A informação inicial é do site “Uol” e foi confirmada pelo LANCE!, posteriormente. O atleta de 21 anos, inclusive, já compartilha mensagens de despedida de amigos, nas redes sociais.
Também desejado por Atlético-GO e outros clubes da Série A, Ramon ainda não entrou em campo nesta temporada, sob o comando de Paulo Sousa no Fla, e ficaria com menos espaço ainda depois que Ayrton Lucas, anunciado e regularizado nesta quinta-feira, estiver condições físicas de jogo. Na semana retrasada, o português avisou que ainda encontraria "o momento certo de integrá-lo":
- O Ramon era para ter iniciado o Carioca com o grupo sub-20, mas teve uma lesão muscular. E tem tido mais dificuldades de encontrar esse espaço. Na esquerda, tenho tomado decisões com a preponderância de atacantes. Ele é um jogador muito forte fisicamente, tem que crescer no entendimento do jogo, no timing certo, com bons passes e assistências. Vamos encontrar o momento certo de integrá-lo.
Ao todo, Ramon soma 38 jogos pelos profissionais do Flamengo. A sua multa rescisória de 50 milhões de euros, em contrato válido até dezembro de 2025.
No fim de 2021, Ramon se envolveu em uma tragédia, na Zona Oeste do Rio, e acabou atropelando Jônatas Davi dos Santos, que estava em uma bicicleta e veio a falecer após o acidente de carro. Recentemente, o lateral foi denunciado por homicídio culposo pelo Ministério Público.
Crédito: RamonestádesaídadoFlamengo(Foto:MarceloCortes/Flamengo

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

flamengo
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Polícia Científica identifica raticida de alta toxicidade em praça de Vitória
Polícia identifica veneno raticida em substância recolhida em praça em Mata da Praia
Oscar Schmidt e Anderson Varejão juntos
Anderson Varejão presta homenagem após falecimento de Oscar Schmidt
Alice Ribeiro é jornalista que morreu em acidente de trânsito
Caso Alice Ribeiro: entenda o diagnóstico de morte encefálica

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados