Sem espaço no time principal, Jackson Porozo deixará o Santos

Crédito: Ivan Storti/Santos

O zagueiro equatoriano Jackson Porozo não ficará no Santos. Embora o acordo inicial entre o clube e o atleta seja até 2023, o vínculo de trabalho do jogador se encerra no dia 8 de agosto e não será renovado.

Insatisfeito com a falta de oportunidades na equipe profissional, onde, mesmo treinando com o time, não chegou a atuar, o garoto de 19 anos é recorrentemente convocado pela sua seleção local e quer ter mais minutos em campo para seguir lembrado. E MAIS:Santos apresenta custos com pagamentos 51% acima do orçamento do primeiro trimestre de 2020Santos fecha primeiro trimestre de 2020 com superavit de R$ 16 milhões; entendaPeres teme punições mais pesadas por dívida com Hamburgo, mas não crê que Santos perca pontosPeres afirma não possuir interesse em tentar reeleição no SantosCria do Santos, Giovanni Manson justifica escolha pelo Ajax em sua ida para a Europa: 'Projeto e tamanho'No ano passado, o Peixe recusou uma proposta de empréstimo do Barcelona de Guaiaquil (EQU) pelo zagueiro com intuito de apenas vendê-lo em definitivo. No início deste ano, o clube fez uma proposta para a UJ Football Talent, empresa que agencia Porozo, mas ela foi recusada, devido a insatisfação do atleta.

A reportagem do L! entrou em contato com representantes do Santos que se asseguram no acordo inicial, que aponta mais dois anos e meio de vínculo do equatoriano com a equipe, e não tratam a renovação do atleta como prioridade.