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futebol

Sem espaço no Cruzeiro, Giovanni acerta a sua chegada ao Sport

Meia desembarca na Ilha do Retiro e fica por empréstimo até o fim do ano...

Publicado em 08 de Abril de 2022 às 15:11

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

08 abr 2022 às 15:11
O Sport inicia a sua trajetória na Série B nesta sexta-feira e a diretoria acelera nos bastidores a chegada de reforços para o time.
- VEJA A TABELA DA SÉRIE B
Com a data limite para inscrever atletas até a próxima terça-feira, o meia Giovanni acertou a transferência para a Ilha do Retiro.
Com os direitos federativos ligados ao Cruzeiro, o meio-campista chega por empréstimo ao time pernambucano até dezembro.
Mais reforços?
A expectativa é que, antes do término do prazo de inscrições na janela brasileira, o Sport consiga um novo centroavante.
Crédito: (BrunoHaddad/Cruzeiro

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