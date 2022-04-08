Sem espaço no Cruzeiro, Giovanni acerta a sua chegada ao Sport

O Sport inicia a sua trajetória na Série B nesta sexta-feira e a diretoria acelera nos bastidores a chegada de reforços para o time.
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Com a data limite para inscrever atletas até a próxima terça-feira, o meia Giovanni acertou a transferência para a Ilha do Retiro.
Com os direitos federativos ligados ao Cruzeiro, o meio-campista chega por empréstimo ao time pernambucano até dezembro.
Mais reforços?
A expectativa é que, antes do término do prazo de inscrições na janela brasileira, o Sport consiga um novo centroavante.