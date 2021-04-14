Sem espaço, Michel Araújo pode ser emprestado pelo Fluminense ao Al-Wasl, time de Odair Hellmann

Crédito: Mailson Santana / Fluminense FC

Com pouco espaço após a chegada de Roger Machado, o uruguaio Michel Araújo está conversas avançadas para defender o Al-Wasl, dos Emirados Árabes, treinado por Odair Hellmann. A cessão por parte do Fluminense seria por empréstimo e com passe de compra fixado em 3,5 milhões de dólares (cerca de R$ 19,8 milhões) ao fim do vínculo.

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O Flu ainda fatura mais 300 mil dólares (R$ 1,7 milhão na cotação atual) pelo empréstimo. A informação foi dada inicialmente pelo "Saudações Tricolores" e confirmada pelo LANCE!. O vínculo atual de Michel com o Tricolor é até o final de 2024 e o clube prefere não se pronunciar oficialmente sobre o assunto.

Com 43 jogos e dois gols pelo Fluminense, Michel Araújo foi contratado no início de 2020. Na ocasião, o clube desembolsou 700 mil dólares (cerca de R$ 3 milhões na cotação da época). Entretanto, o jogador acabou perdendo espaço com a chegada de Roger Machado.

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Nesta temporada, Michel foi titular no clássico com o Flamengo, além das vitórias contra Bangu e Boavista, e foi substituído no segundo tempo em todas. O meia-atacante ficou no banco em outros três jogos e chegou ser barrado em duas oportunidades.