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Sem espaço, Michel Araújo pode ser emprestado pelo Fluminense ao Al-Wasl, time de Odair Hellmann

Uruguaio chegou a ficar fora da lista de relacionados de Roger Machado e pode render dinheiro ao Tricolor caso vá para os Emirados Árabes...

Publicado em 14 de Abril de 2021 às 17:20

LanceNet

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Publicado em 

14 abr 2021 às 17:20
Crédito: Mailson Santana / Fluminense FC
Com pouco espaço após a chegada de Roger Machado, o uruguaio Michel Araújo está conversas avançadas para defender o Al-Wasl, dos Emirados Árabes, treinado por Odair Hellmann. A cessão por parte do Fluminense seria por empréstimo e com passe de compra fixado em 3,5 milhões de dólares (cerca de R$ 19,8 milhões) ao fim do vínculo.
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O Flu ainda fatura mais 300 mil dólares (R$ 1,7 milhão na cotação atual) pelo empréstimo. A informação foi dada inicialmente pelo "Saudações Tricolores" e confirmada pelo LANCE!. O vínculo atual de Michel com o Tricolor é até o final de 2024 e o clube prefere não se pronunciar oficialmente sobre o assunto.
Com 43 jogos e dois gols pelo Fluminense, Michel Araújo foi contratado no início de 2020. Na ocasião, o clube desembolsou 700 mil dólares (cerca de R$ 3 milhões na cotação da época). Entretanto, o jogador acabou perdendo espaço com a chegada de Roger Machado.
Veja a tabela da Libertadores
Nesta temporada, Michel foi titular no clássico com o Flamengo, além das vitórias contra Bangu e Boavista, e foi substituído no segundo tempo em todas. O meia-atacante ficou no banco em outros três jogos e chegou ser barrado em duas oportunidades.
O Fluminense acertou com uma série de reforços para a temporada e tinha no ataque a prioridade para buscar jogadores no mercado. O pacotão para a Libertadores tem David Braz, Manoel, Cazares, Abel Hernández e Raúl Bobadilla, que se somam a Samuel Xavier e Wellington.

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