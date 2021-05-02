Sem emoção: Botafogo e Nova Iguaçu empatam pela semifinal da Taça Rio

Crédito: Vítor Silva/Botafogo

Tudo igual. Na primeira partida das semifinais da Taça Rio, fase à parte do Campeonato Carioca, Botafogo e Nova Iguaçu empataram por 0 a 0 na noite deste domingo, no Estádio Nilton Santos.

Como a equipe da Baixada foi melhor colocada na fase principal do Estadual, terá a vantagem de se classificar à decisão da Taça Rio com um novo empate na partida de volta do confronto contra o Alvinegro.

As duas equipes voltam a duelar no próximo domingo, às 18h, pelo jogo da volta das semifinais. Apesar de o Nova Iguaçu ser o mandante do confronto, o duelo também será realizado no Estádio Nilton Santos, casa do Botafogo.

COMEÇO ALVINEGRO, MAS ACABOU O GÁSComo aconteceu em outras partidas nesse Campeonato Carioca, o Botafogo começou em cima. Com menos de dez minutos de partida, Marco Antônio teve duas chances de marcar, mas finalizou para fora.

A equipe comandada por Marcelo Chamusca, porém, parou por aí. Depois de um começo promissor, o time mostrou dificuldade para rodar a bola, trocar passes e chegar à defesa do Nova Iguaçu. A partida ficou picotada, com várias faltas e a equipe da Baixada chegou a dominar a posse em certo momento da primeira etapa.

SERÁ QUE VAI?​O Botafogo assustava principalmente com chutes à média distância de Pedro Castro. Com dificuldade para fazer a bola chegar em condições de finalização para o trio de ataque, o volante assustou o goleiro Luís Henrique em duas oportunidades com fortes chutes. Mesmo assim, a primeira etapa terminou sem gols.

RETORNO RUIMMarcinho no lugar de Rickson. Assim voltou o Botafogo para o segundo tempo, com mais um homem em uma posição avançada do meio-campo. O time, porém, pouco apresentou com a mudança: mais espaçado, teve dificuldade para chegar ao ataque, resultando em minutos de pouca criatividade.

SONOLENTOMarcelo Chamusca e Carlos Vitor fizeram substituições, tentam mexer nas equipes, mas não teve como fugir: a partida no Estádio Nilton Santos foi limitada de emoções. O Botafogo até teve mais posse de bola, mas pouco adiantou diante da pouca criatividade para tentar romper a defesa do Nova Iguaçu. O duelo terminou sem gols.

FICHA TÉCNICABotafogo x Nova Iguaçu

Data/Hora: 02/05/2021, às 18hLocal: Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro (RJ)Árbitra: Rejane Caetano da Silva (RJ)Assistentes: Andréa Izaura Maffra Marcelino de Sá (RJ) e Fabiana Nóbrega Pitta (RJ)Cartões amarelos: Pedro Castro e Rickson (BOT); Anderson Künzel e Abuda (NIG)Cartões vermelhos:

Gols:

BOTAFOGO: Douglas Borges; Jonathan (Warley 23'/2ºT), Kanu, Sousa, Paulo Victor; Rickson (Marcinho/Intervalo), Matheus Frizzo, Pedro Castro (Romildo 32'/2ºT); Felipe Ferreira (Ênio 32'/2ºT), Matheus Nascimento, Marco Antônio (Ronald 23'/2ºT). Técnico: Marcelo Chamusca.