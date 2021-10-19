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Sem dois titulares e com volta importante, Flamengo embarca para Curitiba; confira

Time de Renato Gaúcho será visitante no jogo de ida, a ocorrer às 21h30 desta quarta, na Arena da Baixada, contra o Athletico-PR...
LanceNet

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Publicado em 

19 out 2021 às 17:32

Publicado em 19 de Outubro de 2021 às 17:32

Crédito: Marcelo Cortes/Flamengo
Pouco antes de embarcar para Curitiba e sob chuva, o Flamengo concluiu nesta manhã a preparação para enfrentar o Athletico-PR, em duelo a ser realizado às 21h30 desta quarta-feira, na Arena da Baixada. O confronto é válido pelo jogo de ida das semifinais da Copa do Brasil.Renato Gaúcho não poderá contar com quatro jogadores. Bruno Henrique e Arrascaeta, com lesões musculares, se juntam a David Luiz (não inscrito na competição e em fase de transição). Além deles, João Gomes, com dengue, também está na lista de baixas do clube.
Em contrapartida, Pedro está de volta à equipe. Apesar de o centroavante não ter treinado integralmente com o grupo nesta terça, ainda por conta de dores no joelho direito, ele está na relação de Portaluppi e deve ficar no banco de reservas diante do Furacão.> Tem Fla-Flu no sábado! Veja a tabela do Brasileirão
O provável time do Flamengo tem: Diego Alves; Isla, Rodrigo Caio, Léo Pereira e Filipe Luís; Willian Arão, Andreas Pereira, Thiago Maia e Everton Ribeiro; Michael e Gabigol.
Em tempo: o jogo de volta das semifinais da Copa do Brasil entre Flamengo e Athletico será no dia 27, no Maracanã. Na outra chave estão Atlético-MG e Fortaleza, que iniciam o duelo também nesta quarta, no Mineirão, às 21h30.
Veja o vídeo da chegada dos jogadores do Flamengo ao aeroporto: > Relembre duelos marcantes e recentes entre Athletico e Flamengo

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