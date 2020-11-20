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Sem Dodi, Fred e quatro positivos de Covid-19, Fluminense tem quebra-cabeças em rodada do Brasileiro

Odair ainda pode perder Igor Julião para o confronto com o Internacional, neste domingo; Flu vem de duas partidas com derrotas...
LanceNet

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Publicado em 

20 nov 2020 às 07:00

Publicado em 20 de Novembro de 2020 às 07:00

Crédito: LUCAS MERÇON / FLUMINENSE F.C.
Com seis desfalques já confirmados, o Fluminense terá um verdadeiro quebra-cabeças para resolver antes de entrar em campo contra o Internacional, neste domingo, pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro. E não apenas por perder jogadores, mas por não poder contar com quatro titulares importantes: Fred, lesionado, Michel Araújo, Nino, ambos com Covid-19, e Dodi, afastado do elenco.
Além deles, Fernando Pacheco, que já não vinha jogando, e Egídio, reserva, também ficam fora por testarem positivo para o coronavírus. De todos os desfalques, apenas Nino tem uma reposição mais fácil, já que Digão tem ido bem quando entra. No caso de Fred, o substituto natural é Felippe Cardoso, que ainda não convenceu. No meio, a situação é mais difícil.
Dodi perdeu apenas duas partidas desde que foi promovido a titular: a derrota para o Sport e a vitória contra o Fortaleza. Na primeira ocasião, o meio foi formado por André, Hudson, Yago Felipe e Ganso. Na segunda, apenas o mais jovem ficou fora, já que Odair foi com três homens de frente.
Já Araújo vinha sendo utilizado mais recuado, chegou a ser desfalque por lesão e ainda não retomou a melhor forma. Neste caso, as alternativas podem ser Yuri ou André mais recuados, o retorno de Yago ao time, voltando Nenê para a criação. Na frente, o treinador pode optar por Luiz Henrique na ponta com Wellington Silva, por exemplo.Depois de uma sequência de oito jogos sem perder, mesmo com um surto de Covid-19 no elenco, o Fluminense se vê em uma situação delicada neste início de segundo turno. São duas derrotas seguidas sem marcar gols, lesões em todas as rodadas e o aumento de casos positivos, como vem acontecendo com várias equipes no futebol brasileiro. No elenco principal, já foram 15 jogadores infectados, fora os do time Sub-23 que aparecem em algumas partidas.
Com a quantidade de desfalques, será preciso tempo para saber como Odair Hellmann irá adaptar seu Fluminense a uma vida sem Dodi, que vinha sendo um dos principais nomes da equipe. Com relação aos retornos, Fred pode estar disponível para a próxima rodada, assim como Fernando Pacheco que, caso teste negativo, volta na segunda-feira. Já Nino, Egídio e Michel Araújo voltariam só na sexta, faltando três dias para o jogo com o Red Bull Bragantino.
O Fluminense é o oitavo colocado no Campeonato Brasileiro, com 32 pontos, e saiu do G6 após os dois últimos resultados. O Grêmio, em sétimo, tem 33, equanto Santos, em sexto, e Palmeiras, em quinto, estão empatados com 34 pontos. A partida contra o Internacional é neste domingo, às 18h15, no Beira-Rio.

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