Sem Dodi, Fluminense terá Martinelli relacionado contra o Internacional; Julião não vai ao campo

Crédito: Lucas Merçon/Fluminense FC

A decisão de Dodi por não permanecer no Fluminense e o consequente afastamento devem dar mais oportunidades aos "moleques de Xerém". Sem ter tempo de ir ao mercado buscar alternativas com cautela, já que o período de inscrições no Brasileiro se encerra nesta sexta-feira, o Fluminense vai relacionar o jovem Matheus Martinelli. Ele já treina com o profissional há alguns meses, mas ainda não chegou a entrar em campo.

Aos 19 anos, Martinelli atua como segundo volante e é bastante elogiado na base. Ele vem jogando pela equipe Sub-23 e chegou a ser relacionado por Odair Hellmann para o jogo contra o Sport, pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro, justamente uma partida em que Dodi foi desfalque. Em todos os 17 jogos que disputou na base neste ano, o meio-campista foi titular, somando Carioca Sub-20, Brasileiro Sub-20, Copinha e Brasileiro de Aspirantes.

Outra informação importante é que o lateral-direito Igor Julião ficou apenas na academia no treinamento desta quinta-feira. O jogador apresentou um desconforto muscular desde a reapresentação, na terça, e foi poupado das atividades nos últimos dias.

O Fluminense tem vários problemas para o confronto neste domingo, pela 22ª rodada do Brasileirão, no Beira-Rio. Fred, com entorse no tornozelo direito, Fernando Pacheco, Michel Araújo, Nino e Egídio, todos com Covid-19, já estão fora.

Yago Felipe, que está retornando após dez dias de isolamento, será relacionado para a partida mesmo com menos dias de treino, já que voltou na quarta-feira.