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Sem Dodi, Fluminense terá Martinelli relacionado contra o Internacional; Julião não vai ao campo

Tricolor pode ter até oito desfalques; jovem já havia sido relacionado contra o Sport, mas não chegou a entrar em campo ainda com Odair...
LanceNet

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Publicado em 

20 nov 2020 às 14:38

Publicado em 20 de Novembro de 2020 às 14:38

Crédito: Lucas Merçon/Fluminense FC
A decisão de Dodi por não permanecer no Fluminense e o consequente afastamento devem dar mais oportunidades aos "moleques de Xerém". Sem ter tempo de ir ao mercado buscar alternativas com cautela, já que o período de inscrições no Brasileiro se encerra nesta sexta-feira, o Fluminense vai relacionar o jovem Matheus Martinelli. Ele já treina com o profissional há alguns meses, mas ainda não chegou a entrar em campo.
Aos 19 anos, Martinelli atua como segundo volante e é bastante elogiado na base. Ele vem jogando pela equipe Sub-23 e chegou a ser relacionado por Odair Hellmann para o jogo contra o Sport, pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro, justamente uma partida em que Dodi foi desfalque. Em todos os 17 jogos que disputou na base neste ano, o meio-campista foi titular, somando Carioca Sub-20, Brasileiro Sub-20, Copinha e Brasileiro de Aspirantes.
Outra informação importante é que o lateral-direito Igor Julião ficou apenas na academia no treinamento desta quinta-feira. O jogador apresentou um desconforto muscular desde a reapresentação, na terça, e foi poupado das atividades nos últimos dias.
O Fluminense tem vários problemas para o confronto neste domingo, pela 22ª rodada do Brasileirão, no Beira-Rio. Fred, com entorse no tornozelo direito, Fernando Pacheco, Michel Araújo, Nino e Egídio, todos com Covid-19, já estão fora.
Yago Felipe, que está retornando após dez dias de isolamento, será relacionado para a partida mesmo com menos dias de treino, já que voltou na quarta-feira.
Oitavo colocado na tabela com 32 pontos, o Fluminense vem de duas derrotas seguidas para concorrentes diretos e tenta se recuperar contra o Internacional, às 18h15, no Beira-Rio.

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