Sem dinheiro, Botafogo tenta convencer Mirassol a emprestar Luís Oyama de novo: 'É um investimento'

O Botafogo precisa ser criativo diante da falta de dinheiro para conseguir um bom time para a temporada. A permanência de Luís Oyama se encaixa neste contexto. O Alvinegro tem interesse em manter o meio-campista e já iniciou contatos formais com o Mirassol para tal, mas a missão não é fácil.+ Da desconfiança ao título da Série B: Ao LANCE!, Enderson faz balanço da temporada do Botafogo; veja o vídeo

Sem poder fazer investimentos para adquirir o jogador de forma definitiva, a solução encontrada pelo Botafogo é tentar convencer o Mirassol a ceder Oyama mais uma vez, apostando na valorização que ele teria disputando a Série A do Brasileirão. Quem revelou isso foi Vinícius Assumpção, vice-presidente do Alvinegro, no evento Prêmio Brasileirão nesta sexta-feira.

– Estamos buscando saídas que possam encaixar dentro do nosso orçamento. Não temos desembolso de caixa, a torcida precisa saber disso. Estamos buscando soluções e mostrando para o Mirassol que é um investimento deixar ele (Oyama) com a gente um pouco mais, jogando um Brasileiro de Série A, estendendo (o empréstimo), e aí entra as conversas por porcentagem e passe, são as soluções que estamos buscando - explicou.

Luís Oyama, um dos destaques do Botafogo na Série B, tem vontade de ficar no clube para 2022. A decisão, contudo, não passa inteiramente por ele.