Sem dificuldades, Corinthians vence o Salgueiro e avança à segunda fase da Copa do Brasil

O Corinthians não sofreu para se classificar à segunda fase da Copa do Brasil, na noite desta quarta-feira (17), contra o Salgueiro, no estádio Cornélio de Barros Muniz e Sá, em Pernambuco.
O Timão saiu na frente logo aos três minutos de partida, com o zagueiro Jemerson marcando o seu primeiro gol com a camisa corintiana. No segundo tempo, Ramiro, e Mateus Vital, no último lance da partida, garantiram o resultado para o Alvinegro do Parque São Jorge.
CORINTHIANS ABRE O PLACAR NO INÍCIO
O Corinthians dominou os primeiros minutos de jogo, abrindo o placar logo aos três. Incisivo pelo lado esquerdo, tendo chego com perigo duas vezes antes de anotar o primeiro gol, o Timão ganhou um escanteio pelo setor, cobrado por Otero, desviado por Jô para o meio da área e o zagueiro Jemerson encheu o pé, marcando o seu primeiro gol com a camisa corintiana.
O defensor, inclusive, vive um impasse referente e sua renovação contratual. O vínculo com o Timão se encerra em junho, o atleta já pode assinar pré-contrato com outras equipes e ainda não chegou a um acordo com a diretoria do Corinthians para a sua permanência.
QUEDA DE RITMO
Após abrir o placar, o Corinthians diminuiu o ímpeto e o jogo perdeu qualidade. O Salgueiro tentava se impor, até porque precisava da virada pra se classificar, mas errava muitos passes, abusava das bolas longas e não conseguia levar perigo ao time paulista. As poucas vezes que se aproximou a área corintiana, parou em intervenções seguras do goleiro Cássio.
CORINTHIANS AMPLIA
Mesmo voltando com mudanças, as entradas de Héricles e Daniel Passira, o Salgueiro não conseguiu apertar o Corinthians e virar o jogo, por sua vez o Timão ampliou o resultado logo aos 12 minutos da etapa final, com Ramiro após boa descida de Fágner pelo lado direito e a bola escorada por Jô após dividida e completada pelo camisa 8 anotar o segundo do Timão.
SALGUEIRO TEVE MAIS A BOLA
Quase durante toda a partida, o Carcará teve o maior índice de posse de bola, chegando a ter 65% em alguns momentos. O time pernambucano finalizou a mesma quantidade que o Timão, sendo que teve um chute a mais no gol que o rival, mesmo assim não conseguiu assustar o Corinthians em nenhum momento da partida, e sempre se viu atrás do marcador.
MATEUS VITAL FECHA A CONTA
No último lance do jogo, o Corinthians definiu a vitória por 3 a 0, com Mateus VItal, que chegou ao seu terceiro gol na temporada. O meio-campista deixou dois marcadores para trás e chutou firme, de fora da área, no canto direito do goleiro Lucas.
PRÓXIMA FASE
Classificado para a segunda fase da Copa do Brasil, o Corinthians encarará uma outra equipe do Pernambuco no seu próximo compromisso pela competição, o Retrô, que também nesta quarta-feira (17), entrou em campo e venceu, em casa, o Brusque, de Santa Catarina. O confronto será único, sem vantagem do empate, na Neo Química Arena, mas sem data marcada ainda. FICHA TÉCNICASALGUEIRO 0 X 2 CORINTHIANS - PRIMEIRA FASE DA COPA DO BRASIL
Estádio: Cornélio de Barros Muniz e Sá, Salgueiro (PE)Data e hora: 17 de março DE 2021, às 21h30Árbitro: Jean Pierre Gonçalves Lima (RS)Auxiliares: Leirson Peng Martins (RS) e Lucio Beiersdorf Flor (RS)Cartões amarelos: Moreilândia, Daniel Passira e Bruno Sena (Salgueiro); Ramiro e Gabriel Pereira (Corinthians)Cartões vermelhos: -
GOLS: 0-1 Jemerson (3'/1T); 0-2 Ramiro (13'/2T); Mateus Vital (48'/2T)
SALGUEIRO: Lucas; Sinho (Dadinha, 39'/2T), Ranieri, Leozão e Alan Pires; Bruno Sena, Moreilândia, Felipe Baiano (Héricles, intervalo) e Tarcísio (Alison Araçoiaba, 17'/2T) ; Cássio Ortega (Aruá, 27'/2T) e Thomas Anderson (Daniel Passira, intervalo). Técnico: Marcos Tamandaré.
CORINTHIANS: Cássio; Fagner (Bruno Méndez, 32'/2T), Jemerson, Gil e Fábio Santos; Gabriel e Ramiro (Camacho, 32'/2T); Rodrigo Varanda (Gabriel Pereira, 12'/2T), Otero (Otero, 23'/2T) e Mateus Vital; Jô (Cauê, 23'/2T). Técnico: Vagner Mancini.