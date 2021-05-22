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Sem Diego Alves, Flamengo divulga lista de relacionados para a final do Carioca contra o Fluminense

Goleiro sequer fica no banco de reservas na decisão contra o Fluminense...

Publicado em 22 de Maio de 2021 às 12:34

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

22 mai 2021 às 12:34
Crédito: Alexandre Vidal/Flamengo
O Flamengo divulgou no início desta tarde os relacionados para a decisão deste sábado contra o Fluminense, duelo que vale o título do Carioca-2021. A partida ocorre às 21h05 (horário de Brasília) no Maracanã, e terá transmissão em tempo real do LANCE!, com narração em áudio da Voz do Esporte.O grande destaque da lista é a ausência de Diego Alves. Com uma fibrose na coxa, o goleiro treinou à parte durante a semana, mas não conseguiu se recuperar a tempo para defender a meta rubro-negra na finalíssima.
> Números, estatísticas e mais: saiba tudo do Cariocão-2021
Poupado do jogo do meio de semana contra a LDU pela Libertadores, o zagueiro Rodrigo Caio estará à disposição do técnico Rogério Ceni para o duelo com o Fluminense.
Veja a lista de relacionados
Bruno HenriqueBruno VianaArrascaetaDiegoEverton RibeiroFilipe LuísGabigolGabriel BatistaGersonGustavo HenriqueHugoHugo MouraIslaJoão GomesLéo PereiraMatheus CunhaMatheuzinhoMichaelPedroRamonRodrigo CaioRodrigo MunizVitinhoWillian Arão

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