Sem Diego Alves, Flamengo divulga lista de relacionados para a final do Carioca contra o Fluminense

O Flamengo divulgou no início desta tarde os relacionados para a decisão deste sábado contra o Fluminense, duelo que vale o título do Carioca-2021. A partida ocorre às 21h05 (horário de Brasília) no Maracanã, e terá transmissão em tempo real do LANCE!, com narração em áudio da Voz do Esporte.O grande destaque da lista é a ausência de Diego Alves. Com uma fibrose na coxa, o goleiro treinou à parte durante a semana, mas não conseguiu se recuperar a tempo para defender a meta rubro-negra na finalíssima.