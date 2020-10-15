Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Sem Diego Alves e Rodrigo Caio, Flamengo divulga relacionados para jogo com o RB Bragantino
futebol

Sem Diego Alves e Rodrigo Caio, Flamengo divulga relacionados para jogo com o RB Bragantino

Goleiro torceu o joelho no treinamento da última quarta-feira e o zagueiro foi poupado por desgaste após atuar pela Seleção Brasileira...

Publicado em 15 de Outubro de 2020 às 14:11

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

15 out 2020 às 14:11
Crédito: Alexandre Vidal/Flamengo
Não será desta vez que o goleiro Diego Alves retornará ao time titular do Flamengo. Nesta quinta-feira, o clube divulgou a lista de relacionados para o confronto com o Red Bull Bragantino, no Maracanã, e afirmou que o veterano torceu o joelho esquerdo no treino de quarta. Ele amanheceu com dor, edema no ligamento colateral e iniciou tratamento integral no departamento médico.
Outro desfalque para o técnico Domènec Torrent é o zagueiro Rodrigo Caio. Após avaliações físicas e médicas realizadas na reapresentação, a comissão técnica decidiu poupar o atleta, que jogou 78 minutos contra o Peru, nas Eliminatórias. Everton Ribeiro, que atuou por apenas 21 minutos, retornará, assim como Diego, que estava suspenso.
Titular pelo Chile, o lateral Isla também irá para a partida. Gabigol, Arrascaeta e João Lucas se recuperam de lesão. Pedro Rocha está em processo de recondicionamento físico.
Flamengo e Red Bull Bragantino se enfrentam pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro, nesta quinta-feira, às 20h.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

flamengo
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

democracia
Democracia: o fio invisível que sustenta o desenvolvimento
Milhares de turistas passam o verão em Guarapari
Uma das praias mais famosas do ES recebe seu 1º festival católico
Praça dos Três Poderes, em Brasília. Foto Valter Campanato/Agência Brasil.
Acossados pela rejeição dos eleitores, os Três Poderes pautam reformas

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados