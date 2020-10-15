Sem Diego Alves e Rodrigo Caio, Flamengo divulga relacionados para jogo com o RB Bragantino

Crédito: Alexandre Vidal/Flamengo

Não será desta vez que o goleiro Diego Alves retornará ao time titular do Flamengo. Nesta quinta-feira, o clube divulgou a lista de relacionados para o confronto com o Red Bull Bragantino, no Maracanã, e afirmou que o veterano torceu o joelho esquerdo no treino de quarta. Ele amanheceu com dor, edema no ligamento colateral e iniciou tratamento integral no departamento médico.

Outro desfalque para o técnico Domènec Torrent é o zagueiro Rodrigo Caio. Após avaliações físicas e médicas realizadas na reapresentação, a comissão técnica decidiu poupar o atleta, que jogou 78 minutos contra o Peru, nas Eliminatórias. Everton Ribeiro, que atuou por apenas 21 minutos, retornará, assim como Diego, que estava suspenso.

Titular pelo Chile, o lateral Isla também irá para a partida. Gabigol, Arrascaeta e João Lucas se recuperam de lesão. Pedro Rocha está em processo de recondicionamento físico.