  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Sem descanso! Palmeiras já volta aos trabalhos após classificação à semifinal do Paulistão
Sem descanso! Palmeiras já volta aos trabalhos após classificação à semifinal do Paulistão

Verdão se reapresentou na manhã desta quinta, menos de 24 horas após vencer Ituano...
LanceNet

Publicado em 24 de Março de 2022 às 13:34

O Palmeiras se reapresentou na manhã desta quinta-feira (24), na Academia de Futebol, menos de 24 horas após garantir a classificação para a semifinal do Campeonato Paulista pela nona vez consecutiva, após vencer o Ituano por 2 a 0 nesta quarta-feira (23), no Allianz Parque.Os jogadores que atuaram por mais de 45 minutos fizeram atividades regenerativas na parte interna do centro de excelência, enquanto os demais atletas, com a presença de diversos jovens da equipe sub-20, disputaram um coletivo em campo reduzido comandado pela comissão técnica portuguesa.
Ao final dos trabalhos, o atacante Rony celebrou a classificação e o gol que selou o triunfo sobre o Ituano.
- Muito feliz por voltar a fazer gol, para um atacante é sempre bom, um privilégio poder ajudar a equipe com gol. Tento ajudar sempre da melhor maneira dentro de campo. Procuro fazer o que o professor pede, se não der para fazer gol tem que ajudar, correr. Isso vem fazendo a diferença, um corre pelo outro, um ajuda o outro, e as coisas fluem.
O time alviverde aguarda a definição do adversário na semifinal – com a melhor campanha assegurada dentre os quatro classificados, enfrentará Bragantino ou Guarani, que ainda joga diante do Corinthians, nesta noite. A equipe volta a treinar nesta sexta-feira (25), à tarde, na Academia de Futebol.TABELA> Veja classificação e simulador do Paulistão-2022 clicando aqui> Conheça o aplicativo de resultados do LANCE!
Crédito: Abel Ferreira durante o treino desta quinta, na Academia de Futebol (Foto: Cesar Greco/Palmeiras)

Tópicos Relacionados

palmeiras
Recomendado para você

Imagem de destaque
Homem é morto a tiros por suspeitos em carro em Linhares
Imagem de destaque
Vitória estabelece novas regras para uso de bikes elétricas; veja o que muda
Imagem de destaque
Neoplasia cervical: entenda a doença que afastou Luís Roberto da Copa

