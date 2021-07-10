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Sem definição de novo treinador, Flamengo treina no Ninho sob comando de Maurício Souza

Técnico da equipe sub-20 assume interinamente e comandará Rubro-Negro contra a Chapecoense, neste domingo, no Maracanã...

Publicado em 10 de Julho de 2021 às 13:34

LanceNet

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Publicado em 

10 jul 2021 às 13:34
Crédito: Alexandre Vidal/Flamengo
O elenco do Flamengo acordou com a notícia da demissão de Rogério Ceni e foi ao Ninho do Urubu para treinar na manhã deste sábado. Sob comando de Maurício Souza, o Rubro-Negro encerrou a preparação para o jogo contra a Chapecoense, neste domingo, às 18h15, no Maracanã.
+ Enquete: a diretoria do Flamengo acertou ao demitir Rogério Ceni? Vote!Com conversa agendada com Renato Gaúcho, mas ainda sem definição do novo treinador, o Flamengo será comandado por Maurício Souza na partida, que é válida pela décima primeira rodada do Campeonato Brasileiro.
​Em busca de reencontrar o caminho das vitórias, o treinador interino tem três desfalques certos: Diego Ribas, Bruno Henrique (ambos lesionados) e João Gomes (suspenso). A equipe, dessa forma, tem indefinições no meio-campo e no ataque.
A lista de baixas pode aumentar ainda mais. O Flamengo aguarda a final da Copa América neste sábado para saber se poderá contar com os retornos de Everton Ribeiro e Gabigol. A possibilidade depende da quantidade de minutos que os atletas estarão em campo na decisão contra a Argentina.
Com 12 pontos e dois jogos a menos, o Flamengo ocupa a décima primeira posição na tabela do Campeonato Brasileiro. A partida contra a Chapecoense será às 18h15 (de Brasília) deste sábado e contará com transmissão em Tempo Real do LANCE!.

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