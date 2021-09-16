Sem Danilo, Palmeiras treina para enfrentar a Chapecoense

Crédito: Cesar Greco/Palmeiras

O Palmeiras deu sequência à preparação para o duelo contra a Chapecoense na manhã desta quinta-feira (16) na Academia de Futebol. O treino comandado por Abel Ferreira contou com a ausência do volante Danilo, em processo de recuperação de um trauma no tornozelo sofrido na partida contra o Flamengo.

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Na primeira parte do treinamento, a comissão técnica optou por aprimorar aspectos técnicos como finalização, cruzamentos e trocas de passe em diversas áreas do gramado. Em um segundo momento, o plantel foi divido em duas equipes compostas por 13 atletas, que disputaram um jogo em campo reduzido. Para finalizar as atividades, os jogadores aperfeiçoaram cobranças de falta e pênaltis.

Veja a tabela completa do BrasileirãoAo contrário de Danilo, o lateral-esquerdo Jorge treinou novamente sem restrições e pode estar próximo de estrear pelo Palmeiras. Contratado em julho, junto ao Mônaco, da França, o jogador ainda não atuou com a camisa do Verdão, pois estava em fase de recondicionamento. No entanto, agora pode aparecer como opção para Abel diante da equipe catarinense.

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