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futebol

Sem Danilo, Palmeiras treina para enfrentar a Chapecoense

Volante passa por recuperação de trauma no tornozelo e permaneceu na parte interna da Academia...
LanceNet

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Publicado em 

16 set 2021 às 16:58

Publicado em 16 de Setembro de 2021 às 16:58

Crédito: Cesar Greco/Palmeiras
O Palmeiras deu sequência à preparação para o duelo contra a Chapecoense na manhã desta quinta-feira (16) na Academia de Futebol. O treino comandado por Abel Ferreira contou com a ausência do volante Danilo, em processo de recuperação de um trauma no tornozelo sofrido na partida contra o Flamengo.
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Na primeira parte do treinamento, a comissão técnica optou por aprimorar aspectos técnicos como finalização, cruzamentos e trocas de passe em diversas áreas do gramado. Em um segundo momento, o plantel foi divido em duas equipes compostas por 13 atletas, que disputaram um jogo em campo reduzido. Para finalizar as atividades, os jogadores aperfeiçoaram cobranças de falta e pênaltis.
Veja a tabela completa do BrasileirãoAo contrário de Danilo, o lateral-esquerdo Jorge treinou novamente sem restrições e pode estar próximo de estrear pelo Palmeiras. Contratado em julho, junto ao Mônaco, da França, o jogador ainda não atuou com a camisa do Verdão, pois estava em fase de recondicionamento. No entanto, agora pode aparecer como opção para Abel diante da equipe catarinense.
Veja no aplicativo do LANCE! o resultado dos jogos da rodada
O Maior Campeão Nacional vai a campo pela vigésima primeira rodada do Brasileirão para tentar vencer e se recuperar no torneio. O duelo acontece neste sábado (18) às 17h (horário oficial de Brasília) na Arena do Condá, em Chapecó.

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