Sem cravar futuro, Cuca lembra problemas do Santos

Como já tem sido costume dentro do Santos, o futuro do técnico Cuca foi assunto na entrevista coletiva depois do empate diante do Atlético Goianiense. Mais uma vez, o treinador não cravou se fica ou se sai. Disse que a questão é interna, mas lembrou diversos problemas que o clube pode enfrentar na temporada.“São coisas internas que conversei com o presidente e o Quaresma. Sempre jogo muito aberto, franco. Quero cumprir meu contrato, vim pelo prazer do trabalho e desafio. Estou muito contente com o retorno, principalmente dos jogadores. Uma pena não termos torcedor ao lado pela pandemia. É uma pergunta que cabe um tempo mais para responder", apontou.O treinador deixou claro, no entanto, que seja qual for o seu futuro, o clube terá um futuro bastante complicado pela frente. "Santos, hoje, vive problemas seríssimos e gravíssimos. O que acontece? Duas ou três punições da Fifa para serem pagas. Dívidas com jogadores para serem pagas e não há receitas. Qual a receita? Vender jogadores. Lucas Veríssimo, Diego Pituca, daqui a pouco mais um e não dá conta, tem que vender dois. E não pra contratar, para pagar contas, salários e transfer ban”.