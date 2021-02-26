Sem contato com a torcida, Flamengo desembarca no Rio de Janeiro após conquista do Brasileirão

Crédito: Reprodução/Flamengo

Com a taça do Brasileirão na bagagem, o Flamengo está de volta ao Rio de Janeiro. O voo com a delegação rubro-negra saiu de São Paulo às 5h30 e pousou no Aeroporto do Galeão já pela manhã desta sexta-feira. Centenas de torcedores se aglomeraram no saguão para receber o elenco campeão, mas não tiveram acesso ao portão por onde saiu o ônibus com os jogadores.

+ Os números dos principais nomes do Flamengo na campanha do Octa!O voo atrasou cerca de duas horas do horário previsto. Os torcedores do Flamengo, em maioria sem máscara, começaram a se reunir no local por volta de 2h30 próximo ao portão de desembarque doméstico. O clima era de festa e empolgação por mais um título brasileiro.