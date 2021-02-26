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Sem contato com a torcida, Flamengo desembarca no Rio de Janeiro após conquista do Brasileirão

Centenas de torcedores se aglomeraram no Galeão, mas não tiveram acesso ao portão de saída do ônibus time...
LanceNet

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Publicado em 

26 fev 2021 às 11:20

Publicado em 26 de Fevereiro de 2021 às 11:20

Crédito: Reprodução/Flamengo
Com a taça do Brasileirão na bagagem, o Flamengo está de volta ao Rio de Janeiro. O voo com a delegação rubro-negra saiu de São Paulo às 5h30 e pousou no Aeroporto do Galeão já pela manhã desta sexta-feira. Centenas de torcedores se aglomeraram no saguão para receber o elenco campeão, mas não tiveram acesso ao portão por onde saiu o ônibus com os jogadores.
+ Os números dos principais nomes do Flamengo na campanha do Octa!O voo atrasou cerca de duas horas do horário previsto. Os torcedores do Flamengo, em maioria sem máscara, começaram a se reunir no local por volta de 2h30 próximo ao portão de desembarque doméstico. O clima era de festa e empolgação por mais um título brasileiro.
No entanto, não houve contato com o elenco campeão. Os jogadores não passaram pelo saguão e foram direto para o ônibus, que estava estacionado no terminal de cargas. Alguns torcedores tentaram chegar próximo ao local, mas foram barrados pela polícia. Diferentemente de 2019, o título do Brasileirão 2020 foi no sufoco. O Flamengo perdeu por 2 a 1 para o São Paulo na noite desta quinta-feira, e só se sagrou campeão porque o Internacional não conseguiu vencer o Corinthians - empatou em 0 a 0. Dessa forma, o Flamengo terminou com 71 pontos, enquanto o Colorado ficou com 70.

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