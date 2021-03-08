Sem condições de estrear no Fla-Flu, Bruno Viana será reavaliado para iniciar treinos com grupo principal

Primeiro reforço para 2021, Bruno Viana ainda não tem data para estrear pelo Flamengo. Após sofrer fratura em um dedo da mão direita, ele vem sendo monitorado pelo departamento médico do clube e fará um novo exame nesta semana para avaliar a cicatrização no local. A informação foi divulgada pelo site "ge".Caso os resultados estejam dentro do previsto, a tendência é de que o zagueiro comece a treinar sem restrições com o grupo principal na próxima semana. Até o momento, ele vem treinando as partes física e técnica com o elenco que disputa o início do Carioca, mas fica fora em atividades que exijam contato. Com isso, sua presença no Fla-Flu do próximo domingo está descartada.