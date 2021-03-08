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Sem condições de estrear no Fla-Flu, Bruno Viana será reavaliado para iniciar treinos com grupo principal

Zagueiro ainda se recupera da fratura no dedo da mão direita e fará novo exame nesta semana para avaliar cicatrização...

Publicado em 08 de Março de 2021 às 18:29

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

08 mar 2021 às 18:29
Crédito: Marcelo Cortes/Flamengo
Primeiro reforço para 2021, Bruno Viana ainda não tem data para estrear pelo Flamengo. Após sofrer fratura em um dedo da mão direita, ele vem sendo monitorado pelo departamento médico do clube e fará um novo exame nesta semana para avaliar a cicatrização no local. A informação foi divulgada pelo site "ge".Caso os resultados estejam dentro do previsto, a tendência é de que o zagueiro comece a treinar sem restrições com o grupo principal na próxima semana. Até o momento, ele vem treinando as partes física e técnica com o elenco que disputa o início do Carioca, mas fica fora em atividades que exijam contato. Com isso, sua presença no Fla-Flu do próximo domingo está descartada.
Bruno Viana sofreu a fratura no dedo em um acidente doméstico no dia 19 de fevereiro. Emprestado ao Flamengo até o fim do ano, ele foi regularizado no BID, da CBF, na semana passada e poderá entrar em campo assim que tiver condições físicas.
+ Confira a tabela completa do Carioca 2021
Com Noga e Natan formando a dupla de zaga titular, o Flamengo volta a campo no próximo domingo, às 18h, para encarar o Fluminense, no Maracanã, pela terceira rodada do Carioca.

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