Sem clube desde saída do São Paulo, Pato diz por que não foi ao Inter

Crédito: Maurício Rummens/Fotoarena/Lancepress!

O atacante Alexandre Pato resolveu responder algumas perguntas de torcedores nas redes sociais nesta segunda-feira. Sem clube desde que saiu do São Paulo, em agosto, ele evitou falar do Tricolor e explicou por que não foi para o Internacional, onde estava bem cotado a retornar.

- Porque não era o momento de decidir naquele momento, e agradeço ao Inter pelo carinho. Sempre estará no meu coração. Mas quem sabe... – escreveu. Ele ainda falou sobre o Milan, outro clube onde ele teve destaque:

- Milan?? Hummm! Mas quem sabe Itália...Ele ainda escreveu que está curtindo a família nesse período sem contrato, “momentos que nunca tive desde os 16 anos”, e garantiu que ainda acompanha o São Paulo, atualmente na segunda colocação do Campeonato Brasileiro.Pato evitou dar mais detalhes sobre sua saída do Tricolor, disse que segue treinando, tem um clube em mente para o futuro e não possui arrependimentos em sua carreira.