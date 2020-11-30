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Sem clube desde saída do São Paulo, Pato diz por que não foi ao Inter

Em respostas no Twitter aos torcedores, atacante evitou falar sobre o Tricolor, mas explicou motivo de não ter retornado ao Colorado e diz que tem um clube em mente para o futuro...
LanceNet

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Publicado em 

30 nov 2020 às 15:09

Publicado em 30 de Novembro de 2020 às 15:09

Crédito: Maurício Rummens/Fotoarena/Lancepress!
O atacante Alexandre Pato resolveu responder algumas perguntas de torcedores nas redes sociais nesta segunda-feira. Sem clube desde que saiu do São Paulo, em agosto, ele evitou falar do Tricolor e explicou por que não foi para o Internacional, onde estava bem cotado a retornar.
- Porque não era o momento de decidir naquele momento, e agradeço ao Inter pelo carinho. Sempre estará no meu coração. Mas quem sabe... – escreveu. Ele ainda falou sobre o Milan, outro clube onde ele teve destaque:
- Milan?? Hummm! Mas quem sabe Itália...Ele ainda escreveu que está curtindo a família nesse período sem contrato, “momentos que nunca tive desde os 16 anos”, e garantiu que ainda acompanha o São Paulo, atualmente na segunda colocação do Campeonato Brasileiro.Pato evitou dar mais detalhes sobre sua saída do Tricolor, disse que segue treinando, tem um clube em mente para o futuro e não possui arrependimentos em sua carreira.
O São Paulo e o atacante decidiram rescindir o contrato que era válido até 2022 após desgastes de ambas as partes. Ele era cotado para retornar ao Internacional, no entanto, a negociação não foi para frente e ele segue sem clube desde então.

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