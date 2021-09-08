Sem clube desde julho, ex-Palmeiras vai de craque da Libertadores ao quase anonimato

O venezuelano Alejandro Guerra foi uma das principais contratações do Palmeiras para o ano de 2017. Companheiro de Miguel Borja no Atlético Nacional, o meio-campista foi campeão da Libertadores e leito o melhor jogador da competição. As expectativas acerca do jogador, no entanto, não se refletiram dentro de campo.Apesar de ter sido campeão brasileiro em 2018, o jogador nunca conseguiu mostrar no Alviverde o mesmo futebol dos anos anteriores, principalmente pela falta de sequência causada por recorrentes lesões. Com isso, o atleta perdeu espaço progressivamente e sequer atuou em 2020, seu último ano de contrato com o Verdão, ficando restrito a treinamentos individuais, ou seja, separado do restante do elenco.