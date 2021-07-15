Sem clube, campeão da Eurocopa espera renovar com a Juventus

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Chiellini teve papel decisivo como capitão na conquista do título da Eurocopa pela Itália, mas está sem clubes. Segundo o empresário do jogador, o veterano de 36 anos não pensa em se aposentar e é esperado uma reunião com membros da Juventus para discutir um novo contrato.- Chiellini não tem a intenção de se aposentar. Está esperando para conversar com a Juventus - disse o agente à "Radio Radio".

A grande questão que coloca em dúvida uma renovação do histórico atleta da Velha Senhora é a sua condição física. O zagueiro possui uma idade avançada e sofreu com diversos problemas musculares na última temporada, tendo participado apenas de 25 partidas.