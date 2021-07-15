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futebol

Sem clube, campeão da Eurocopa espera renovar com a Juventus

Chiellini foi um dos grandes protagonistas na conquista do título com a Itália e empresário revela que defensor de 36 anos não pensa em se aposentar neste momento...

Publicado em 15 de Julho de 2021 às 10:11

LanceNet

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Publicado em 

15 jul 2021 às 10:11
Crédito: ANDREAS SOLARO / POOL / AFP
Chiellini teve papel decisivo como capitão na conquista do título da Eurocopa pela Itália, mas está sem clubes. Segundo o empresário do jogador, o veterano de 36 anos não pensa em se aposentar e é esperado uma reunião com membros da Juventus para discutir um novo contrato.- Chiellini não tem a intenção de se aposentar. Está esperando para conversar com a Juventus - disse o agente à "Radio Radio".
A grande questão que coloca em dúvida uma renovação do histórico atleta da Velha Senhora é a sua condição física. O zagueiro possui uma idade avançada e sofreu com diversos problemas musculares na última temporada, tendo participado apenas de 25 partidas.
Além disso, o plantel dirigido por Massimiliano Allegri também conta com Bonnuci como um dos líderes do sistema defensivo, além de De Ligt. O holandês é visto como o principal nome para o futuro da equipe e conseguiu ter muitos minutos na última campanha.

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