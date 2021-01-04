Sem chances no Cruzeiro, atacante Zé Eduardo pode ir para o ABC-RN

O Cruzeiro pode acertar a ida do atacante Zé Eduardo para o ABC-RN. O clube potiguar deseja contar com o atleta, de 20 anos, para a temporada 2021. Zé Eduardo já atuou no Rio Grande do Norte, no maior rival do ABC, o América-RN, que o tinha sob empréstimo até metade de 2020. O ABC procurou a diretoria da Raposa e está perto de encaminhar o acerto, também por empréstimo. Zé Eduardo é desejado pelo time nordestino para disputar o Campeonato Potiguar, Copa do Nordeste e Copa do Brasil. O Cruzeiro arcaria com parte do salário, pois quitaria uma dívida com o clube de Natal.
VEJA COMO ESTÁ A CLASSIFICAÇÃO DA SÉRIE B O atacante vem treinando em separado na Toca da Raposa II e não faz parte dos planos do técnico Luiz Felipe Scolari. O clube mineiro pediu o retorno de Zé Eduardo ao América-RN, mas nenhum treinador que passou pela Raposa(Scolari, Ney Franco e Enderson Moreira) o utilizou, gerando inclusive uma dúvida na torcida do motivo para sequer testar o jovem avante entre os titulares. Em novembro do ano passado, o América-RN tentou ficar novamente com Zé Eduardo e abriu negociação com o Cruzeiro para um novo empréstimo. Porém, o “Diabo” queria ter 15% dos direitos do jogador, algo recusado pela Raposa. Assim, o negócio não saiu.