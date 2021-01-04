Sem chances no Cruzeiro, atacante Zé Eduardo pode ir para o ABC-RN

O Cruzeiro pode acertar a ida do atacante Zé Eduardo para o ABC-RN. O clube potiguar deseja contar com o atleta, de 20 anos, para a temporada 2021. Zé Eduardo já atuou no Rio Grande do Norte, no maior rival do ABC, o América-RN, que o tinha sob empréstimo até metade de 2020. O ABC procurou a diretoria da Raposa e está perto de encaminhar o acerto, também por empréstimo. Zé Eduardo é desejado pelo time nordestino para disputar o Campeonato Potiguar, Copa do Nordeste e Copa do Brasil. O Cruzeiro arcaria com parte do salário, pois quitaria uma dívida com o clube de Natal.