  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Sem chances de chegar às quartas de final do Brasileirão sub-17, Botafogo é goleado pelo Bahia
Sem chances de chegar às quartas de final do Brasileirão sub-17, Botafogo é goleado pelo Bahia

Em oito jogos na competição, Alvinegro conquistou quatro pontos. No total até aqui, time de General Severiano soma seis derrotas, um empate e apenas uma vitória...

Publicado em 29 de Junho de 2021 às 19:40

LanceNet

29 jun 2021 às 19:40
Crédito: Maurícia da Matta
Uma sonora goleada marcou oitava rodada do Campeonato Brasileiro sub-17.Nesta terça-feira, o Botafogo perdeu para o Bahia por 7 a 2, no estádio Jóia da Princesa, em Feira de Santana. George, Vitinho, Gustavo Kawa (2), Jhonatan Nunes e Tiago (2) balançaram as redes pelo Esquadrão de Aço. Pelo lado da equipe carioca, Lucas Vargas e Kayan fizeram os "gols de honra".
> Nova camisa lançada! Relembre os últimos uniformes II do Botafogo

Incialmente, a partida dava indícios de que seria equilibrada. O Bahia abriu o placar logo no segundo minuto com George, de cabeça. No entanto, dois minutos depois, Lucas Vargas foi lançado em liberdade e, cara a cara com o goleiro Gabriel, empatou o confronto.
A expectativa não se confirmou. Aos sete minutos, Vitinho colocou o Tricolor em vantagem novamente, e o primeiro tempo terminou com o expressivo placar de 4 a 2. Na etapa final, o Bahia ainda marcou mais três vezes para fechar a goleada.
Sem chances de chegar às quartas de final da competição, o Botafogo volta a campo no próximo sábado, contra o Ceará, às 15h, no CEFAT. Já o Bahia, que está a apenas um ponto de distância do G4, encara o Flamengo, na Gávea, no mesmo dia e horário.

