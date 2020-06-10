Sem Carli, Botafogo reforça confiança em jovens no setor defensivo

Com a saída de Joel Carli, o Botafogo está cada vez mais jovem. O argentino era um dos jogadores mais experientes do plantel e, agora, o ex-capitão deve "abrir vaga" para atletas criados nas categorias de base do Alvinegro. Em um possível retorno do Alvinegro às atividades e ao futebol, a dupla de zagueiros do time de Paulo Autuori tem nome: Marcelo Benevenuto e Kanu.

Os dois atuam juntos desde 2015, quando passaram a integrar o time sub-20 do Botafogo. Na equipe, formaram a dupla de zagueiros campeã nacional da categoria - o primeiro título do Alvinegro neste escalão das categorias de base, sob o comando de Eduardo Barroca.Entrosamento é o que não falta aos dois. Além do já citado conhecimento dentro de campo de anos, Benevenuto e Kanu são bons amigos longe das quatro linhas. Agora, ambos terão que mostrar que esta conexão está afiada quando a bola rolar.E MAIS:Mais de 100 funcionários do Botafogo serão ajudados com renda de 95Botafogo 'separa' funcionários e jogadores por salários e gera insatisfação internaBotafogo e Corinthians negociam e Marcinho pode ir para o TimãoTúlio destaca emoção do título de 95, no Botafogo: 'Virei o Maravilha'Jogadores do Botafogo relembram título do Brasileiro de 95Marcelo Benevenuto era um dos destaques do Botafogo na temporada e deverá ser mantido na equipe titular, atuando no lado direito. No flanco oposto da zaga, Kanu aparece como a primeira opção de Paulo Autuori - com Ruan Renato sendo opção imediata.