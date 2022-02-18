Sem Carille, Santos vai ser comandado por Marcelo Fernandes no clássico

Sem o técnico Fábio Carille, demitido nesta sexta-feira (18) após uma sequência de jogos ruins, o Santos terá o clássico contra o São Paulo, no domingo, pelo Campeonato. Quem comandará a equipe será um velho conhecido do elenco.Marcelo Fernandes, que faz parte da comissão técnica fixa do Alvinegro da Vila, estará a frente da equipe no jogo. Ele treinou o time na conquista do Campeonato Paulista de 2015 e, anos depois, em 2021, ajudou a livrar o Santos do rebaixamento no regional.

À época, o treinador comandou a equipe em alguns jogos antes do treinador Fernando Diniz assumiu o clube. Antes de anunciar oficialmente, após a vitória contra o The Strongest, falou sobre a possibilidade de ser novamente efetivado no cargo.- Eu sou bem tranquilo quanto a isso. O importante é fazer meu trabalho, me especializar cada vez mais, tive grandes professores que me deram um alicerce legal para desenvolver esse momento. Meu momento está aí, estou bem tranquilo, já falei, não estou preocupado com nada. Se achar que é para chegar outro treinador, estamos de braços abertos para recebê-lo, ou se quiser que a gente continue, já provamos com o Paulista de 2015. Então estamos muito tranquilos, temos uma diretoria muito capacitada que sabe o que é melhor para o clube.