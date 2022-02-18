Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Sem Carille, Santos vai ser comandado por Marcelo Fernandes no clássico

Auxiliar técnico permanente do clube vai dirigir a equipe no confronto de domingo...

Publicado em 18 de Fevereiro de 2022 às 18:05

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

18 fev 2022 às 18:05
Sem o técnico Fábio Carille, demitido nesta sexta-feira (18) após uma sequência de jogos ruins, o Santos terá o clássico contra o São Paulo, no domingo, pelo Campeonato. Quem comandará a equipe será um velho conhecido do elenco.Marcelo Fernandes, que faz parte da comissão técnica fixa do Alvinegro da Vila, estará a frente da equipe no jogo. Ele treinou o time na conquista do Campeonato Paulista de 2015 e, anos depois, em 2021, ajudou a livrar o Santos do rebaixamento no regional.
À época, o treinador comandou a equipe em alguns jogos antes do treinador Fernando Diniz assumiu o clube. Antes de anunciar oficialmente, após a vitória contra o The Strongest, falou sobre a possibilidade de ser novamente efetivado no cargo.- Eu sou bem tranquilo quanto a isso. O importante é fazer meu trabalho, me especializar cada vez mais, tive grandes professores que me deram um alicerce legal para desenvolver esse momento. Meu momento está aí, estou bem tranquilo, já falei, não estou preocupado com nada. Se achar que é para chegar outro treinador, estamos de braços abertos para recebê-lo, ou se quiser que a gente continue, já provamos com o Paulista de 2015. Então estamos muito tranquilos, temos uma diretoria muito capacitada que sabe o que é melhor para o clube.
Crédito: MarceloFernandesvaicomandaroSantosnoclássicocontraoSãoPaulo(Foto:IvanStorti/SantosFC

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

santos
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Tarot do dia: previsão para os 12 signos em 22/04/2026 
Imagem de destaque
Maior produtor de camisinhas do mundo pode subir preços em até 30% por causa da guerra no Irã
Adolescente de 17 anos é encontrado morto com marcas de tiros em Cariacica
Adolescente autista é encontrado morto com marcas de tiros em Cariacica

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados