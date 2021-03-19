Sem calendário definido, Santos treina sábado e ganha folga domingo

O Santos definiu sua programação para o final de semana. O elenco treina no sábado pela manhã e folga no domingo. Enquanto o clube vive um indefinição sobre o calendário, o técnico Ariel Holan tenta aproveitar cada atividade para implantar sua filosofia de jogo e também trabalho.Na entrevista coletiva depois da última partida, contra o Deportivo Lara, o treinador tinha destacado a importância de mais tempo de treinamento para a evolução do time."Temos equipe jovem, com muitos juvenis e faltando alguns dos mais experientes. Quando tudo isso passar, teremos equipe muito competitiva. Precisaremos de algumas semanas, trabalhamos há pouco tempo. Jogamos mais do que treinamos", analisou o técnico na última terça-feira.O Santos agora vive um indefinição sobre quando voltará a campo. A rodada do final de semana do Paulistão está suspensa, mas a Federação Paulista ainda tenta viabilizar a do meio da próxima semana, quando o Peixe receberia a Inter de Limeira, na quarta-feira.