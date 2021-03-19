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Sem calendário definido, Santos treina sábado e ganha folga domingo

Com o cancelamento da rodada do fim de semana do Paulistão, Peixe aproveita para treinar mais. Técnico Ariel Holan assim consegue ter maior contato com os jogadores...

Publicado em 19 de Março de 2021 às 19:51

LanceNet

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Publicado em 

19 mar 2021 às 19:51
Crédito: Ivan Storti/Santos FC
O Santos definiu sua programação para o final de semana. O elenco treina no sábado pela manhã e folga no domingo. Enquanto o clube vive um indefinição sobre o calendário, o técnico Ariel Holan tenta aproveitar cada atividade para implantar sua filosofia de jogo e também trabalho.Na entrevista coletiva depois da última partida, contra o Deportivo Lara, o treinador tinha destacado a importância de mais tempo de treinamento para a evolução do time."Temos equipe jovem, com muitos juvenis e faltando alguns dos mais experientes. Quando tudo isso passar, teremos equipe muito competitiva. Precisaremos de algumas semanas, trabalhamos há pouco tempo. Jogamos mais do que treinamos", analisou o técnico na última terça-feira.O Santos agora vive um indefinição sobre quando voltará a campo. A rodada do final de semana do Paulistão está suspensa, mas a Federação Paulista ainda tenta viabilizar a do meio da próxima semana, quando o Peixe receberia a Inter de Limeira, na quarta-feira.

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