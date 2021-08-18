Sem Caio Paulista e Gabriel Teixeira, Fluminense precisa reformular ataque às vésperas da Libertadores

Crédito: Fluminense não poderá contar com Caio Paulista e Gabriel Teixeira em decisão na Libertadores (Montagem LANCE!

O Fluminense terá dois problemas importantes para o jogo de volta da Libertadores, nesta quinta-feira, contra o Barcelona de Guayaquil (EQU). Sem Caio Paulista e Gabriel Teixeira, ambos titulares, o técnico Roger Machado tem o desafio de encontrar reposições que não prejudiquem o rendimento da equipe. Se no início das buscas por uma fórmula ideal os dois eram reservas, depois se tornaram peças importantes. O confronto das quartas de final é às 21h30 (de Brasília).

No início de seu trabalho, Roger fez experimentações, em especial no ataque. Mesmo com a titularidade quase absoluta de Fred, o técnico buscou a fórmula ideal no setor ofensivo por meses. Ainda no Carioca, Biel saiu do meio-campo, onde costumava atuar mais na base, para ocupar a ponta esquerda.

O jovem entrou como atacante pela primeira vez no primeiro jogo contra o Flamengo do Estadual, no lugar de Fernando Pacheco. Depois, só jogou na posição original contra o Botafogo e só não esteve presente em quatro jogos, dos quais o Fluminense só venceu um, contra o Sport.

Veja todos os confrontos da Libertadores

Contestado na última temporada, Caio Paulista teve um caminho mais tortuoso pela frente. Ele foi para trás na fila com a chegada dos jovens que subiram da base, mas foi bem nos treinamentos e contou com a confiança de Roger para conquistar a vaga no elenco principal ao fazer atuações decisivas ao entrar como alternativa aos Moleques de Xerém. Das quinze partidas em que não esteve presente, o Fluminense ganhou apenas quatro.AS ALTERNATIVAS

Sem os dois atacantes, Roger se vê com um problema nas mãos ao precisar montar a equipe. Gabriel e Caio foram os responsáveis pela primeira grande mudança de postura do Fluminense ao entrarem como titulares na vitória sobre o River Plate (ARG) por 3 a 1 na Argentina, logo após a perda do título carioca para o Flamengo. Em partidas contra o Botafogo, a Portuguesa e o Internacional, o treinador ptou por escalar dois atacantes e povoar o meio-campo. Destas, a única derrota foi contra o Colorado.

Fora apenas quando foram poupados ou por lesão, a habilidade de Gabriel e a capacidade física de Caio acompanharam Fred na parte ofensiva. Durante o duelo contra o Palmeiras, veio o primeiro desfalque: após movimentação na área, o ponta direita se lesionou e ficou de fora dos planos para o futuro próximo. Na ida contra o Barcelona, no Maracanã, Biel precisou sair no segundo tempo. Sem ambos e para poupar Fred, a opção contra o Inter foi por escalar Luiz Henrique e Abel Hernández.

Tendo à disposição Kayky, Luiz Henrique, Lucca, Bobadilla e Cazares para suprir a falta dos jogadores, o maior desafio da comissão técnica é buscar uma reestruturação para o setor às vésperas das decisões da Libertadores e Copa do Brasil. No entanto, dos atletas que podem ocupar as pontas, somente Luiz Henrique apresenta rendimento satisfatório para a titularidade. A tarefa não é simples, mas a solução precisa ser imediata.JOGOS SEM GABRIEL TEIXEIRA E CAIO PAULISTA

Sport 1x2 Fluminense - Ilha do RetiroMuriel; Calegari, Manoel, David Braz, Danilo Barcelos; Wellington (Yago Felipe, 40'/2°T), Martinelli, Nenê (Lucca, 00'/2°T); Cazares (Matheus Martins, 23'/2°T), Luiz Henrique (João Neto, 29'/2°T), Ganso (Gustavo Apis, 40'/2°T).

América-MG 1x0 Fluminense - IndependênciaMarcos Felipe; Samuel Xavier, Manoel, Luccas Claro e Egídio; Martinelli, Yago Felipe (Ganso 31'/2ºT) e Nene (Cazares 19'/2ºT); Kayky (John Kennedy 31'/2ºT), Lucca (Matheus Martins 19'/2ºT) e Fred (Abel Hernández 31'/2ºT).

Internacional 4x2 Fluminense - Beira-RioMarcos Felipe; Samuel Xavier, Nino, Luccas Claro e Egídio; André, Martinelli (Nenê - 36'/2ºT), Yago Felipe (John Kennedy - 36'/2ºT) e Ganso (Wellington - 40'/2ºT); Luiz Henrique (Matheus Martins - 36'/2ºT), Abel Hernández (Bobadilla - 40'/2ºT).

UTILIZADOS NA AUSÊNCIA DE CAIO PAULISTA:

Luiz Henrique - Volta Redonda, Vasco, River Plate, Grêmio, Criciúma (2x), Cerro Porteño e Barcelona de GuayaquilKayky - Botafogo e Atlético-GOCazares - Corinthians, Athletico-PR e SportGabriel Teixeira - PortuguesaLucca - América-MG

UTILIZADOS NA AUSÊNCIA DE GABRIEL TEIXEIRA: