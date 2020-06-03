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Sem barba? Fernando Miguel promete 'cara limpa' em caso de vaga do Vasco na Copa Libertadores

Goleiro do Vasco jura que vai mudar de visual de forma drástica caso o Cruz-Maltino vença a Copa Sul-Americana ou a Copa do Brasil deste ano, ou fique no 6 do Brasileirão...
LanceNet

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Publicado em 

02 jun 2020 às 22:13

Publicado em 02 de Junho de 2020 às 22:13

Crédito: Delmiro Junior/Photo Premium
Pensar em Fernando Miguel sem barba é inusitado. O goleiro do Vasco chegou ao clube em 2018, já barbudo, cultiva o visual há anos... mas promete, em retribuição ao apoio da torcida radicalizar em caso de vaga cruz-maltina na próxima Copa Libertadores da América do ano que vem.
- A torcida do Vasco impressiona pela forma como abraça o clube. Às vezes, as pessoas de fora imaginam que "ah, a torcida lota estádio. Ah, é expressiva no Brasil inteiro e em parte do mundo. É isso, aquilo..." Mas quem vive a realidade do Vasco, o cotidiano do clube diariamente, sim, fica impressionado. Essa atitude que o torcedor tem tido com o clube nesse momento é de aplaudir, agradecer e impressionar também. Desde o ano passado temos visto, está jogando com a gente, entendido o momento delicado do clube, enchendo estádios, nos recebendo com carinho, está construindo um centro de treinamentos, em março se associa novamente.... sempre com o pensamento pela melhora do clube - exaltou, antes de completar:
- É um torcedor apaixonado, que vive em prol do seu clube. Sou orgulhoso de vestir essa camisa, vou procurar sempre entregar o meu melhor para responder esse amor, essa paixão pelo Vasco. Esperamos viver momentos melhores, de alegria, menos sofrimento e, quando olhar para trás, vamos relembrar e ficar mais impressionados ainda. Se formos campeões da Sul-Americana esse ano, Copa do Brasil ou vaga na Copa Libertadores, o Fernando Miguel tira a barba esse ano - prometeu.
Fernando Miguel foi contratado pelo Vasco em 2018 e, de início, era reserva de Martin Silva. Ganhou posição, foi se consolidando e, neste 2020, é titular absoluto da equipe de São Januário.
- O torcedor vascaíno é fantástico, noto nas mensagens que me enviam. A identificação cresce. Começou naquela partida importantíssima em 2018 (provavelmente se refere ao jogo contra o Ceará, na última rodada do Campeonato Brasileiro daquele ano), naquela partida. Acredito que existam partidas que marcam. Naquele primeiro ano, mesmo sem ser titular, tive participação na manutenção na primeira divisão. O título da Taça Guanabara, invicto, me deixou muito feliz. Estamos fazendo um trabalho que julgo muito bom e espero que os números, em campo, evidenciem mais isso, e, juntos, possamos sorrir - almeja.E MAIS:Relembre as campanhas do Vasco nos Campeonatos Brasileiros desta décadaJogadores do Vasco têm primeiro dia de reavaliações em São Januário E MAIS:

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