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Sem Arrascaeta e com Santos, Flamengo divulga os relacionados para a estreia na Libertadores

Após o vice do Cariocão, o Rubro-Negro já vira a chave para a estreia na Libertadores, que acontece nesta terça-feira, às 21h30 (de Brasília)...
LanceNet

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Publicado em 

03 abr 2022 às 19:10

Publicado em 03 de Abril de 2022 às 19:10

O Flamengo divulgou a lista de relacionados para a partida contra o Sporting Cristal-PER, que acontece às 21h30 desta terça-feira, no estádio Nacional de Lima. Os destaques vão para as ausências de Arrascaeta, sobretudo, e Isla, com dores, e presenças de Santos, que pode fazer a sua estreia pelo clube, e Fabrício Bruno, baixa na partida de volta da final do Carioca.> ATUAÇÕES: Arrascaeta e João Gomes se salvam no vice carioca do Flamengo- O atleta Arrascaeta retornou da seleção uruguaia com dores no tornozelo esquerdo, que se intensificaram após o jogo. Iniciou tratamento - informou o Flamengo, via assessoria de imprensa, completando sobre o lateral chileno:
- O atleta Isla retornou da seleção chilena com dores no quadríceps. Exame constatou uma lesão e iniciou tratamento.
Arrascaeta e Isla se juntam a Rodrigo Caio, Pablo, Vitinho e Ayrton Lucas como baixas do Fla. O primeiro precisou ser internado após uma infecção nos pontos de cirurgia que fez na reta final de 2021 e ainda não estreou na temporada.
Já Pablo, um dia após ser apresentado, sofreu uma lesão no ligamento colateral medial do joelho direito após uma dividida no treino e ainda se recupera. Vitinho sofreu uma lesão na região posterior da coxa direita durante o primeiro jogo na final e também fica fora. Por fim, Ayrton Lucas trata de uma lesão no pé e ainda não tem condições de estrear.
Em relação a retorno, Fabrício Bruno, que sofreu uma pancada no pé esquerdo durante o jogo de ida da final do Carioca, foi desfalque de última hora no jogo da baixa, mas viaja com o grupo para o Peru.
> Veja e simule a tabela da Libertadores
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Crédito: BaixanoFlamengonaestreiadaLibertadores:ArrascaetanãoviajaparaoPeru(Foto:MarceloCortes/Flamengo

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