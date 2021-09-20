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futebol

Sem acordo, Santos "rebaixa" Vinícius Balieiro para o Sub-23

Volante foi inscrito na Copa Paulista e será titular do Peixe na partida desta terça-feira, contra o Primavera, na Vila Belmiro. Lacava também participará do confronto...

Publicado em 20 de Setembro de 2021 às 19:57

LanceNet

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Publicado em 

20 set 2021 às 19:57
Crédito: Divulgação Santos FC
Ainda sem acordo para a renovação contratual e fora dos relacionados pela equipe profissional nas últimas partidas, exceto o confronto contra o Athlético-PR, o volante Vinícius Balieiro vai reforçar a equipe Sub-23 do Santos na Copa Paulista a partir desta terça-feira, diante do Primavera, na Vila Belmiro.O jogador treinou com a equipe de aspirantes nesta segunda-feira, foi inscrito na competição (juntamente com o venezuelano Matías Lacava - veja abaixo) e será titular no time comandado pelo técnico Pablo Fernandez no confronto desta terça-feira.
Balieiro tem contrato com o Santos apenas até o dia 30 de abril de 2022 e o clube tem dificuldade para conseguir a renovação. Diante desse cenário, o jogador perdeu espaço na equipe e só foi relacionado para a partida contra o Athlético-PR pela Copa do Brasil devido ao excesso de desfalques da equipe.O Santos perdeu por 2 a 0 para o EC São Bernardo na primeira rodada da Copa Paulista. Nesta terça, o time terá os reforços do venezuelano Lacava, de Balieiro, do meia Luizinho e do atacante Bruno Marques.

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