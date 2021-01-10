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Sem abandonar Brasileirão, Palmeiras terá sequência decisiva de três jogos em seis dias

Verdão enfrentará adversários diretos em duelos decisivos nas próximas rodadas do Campeonato Brasileiro...
LanceNet

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Publicado em 

10 jan 2021 às 15:30

Publicado em 10 de Janeiro de 2021 às 15:30

Crédito: Ricardo Fernandes/Fotoarena/Lancepress!
O Palmeiras já está na final da Copa do Brasil e define nesta terça-feira (12), no Allianz Parque, uma vaga na decisão da Libertadores, coroando uma temporada que pode ser histórica. Mas, com a vitória sobre o Sport neste sábado por 1 a 0, na Ilha do Retiro, o torcedor palmeirense também voltou a fazer as contas no Campeonato Brasileiro.
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Após dois meses dividindo as atenções entre os três campeonatos, o Palmeiras terá uma sequência de três jogos em seis dias pelo Brasileirão com times que estão no topo da tabela e na briga por uma vaga na Libertadores ou pelo título.
Neste sábado (09), logo após o jogo, o técnico Abel Ferreira despistou sobre a briga do Palmeiras pelo título e celebrou a vitória sobre a equipe do Sport.
>> Veja a tabela completa do Brasileirão e simule os próximos jogosA sequência começa na próxima sexta-feira (15), em um duelo que antecipa a final da Copa do Brasil, contra o Grêmio. O clube gaúcho está em ascensão no Brasileirão e uma posição à frente do Palmeiras na tabela.
Logo depois, no dia 18, uma segunda-feira, o Palmeiras enfrenta seu maior rival, o Corinthians. Após um início ruim no campeonato, o Corinthians se encontrou com Vagner Mancini e venceu quatro dos últimos cinco jogos e agora tenta se aproximar do G-6.
Por fim, na quinta-feira, o Palmeiras pega o Flamengo. O time de Rogério Ceni está na perseguição ao São Paulo, mas vem oscilando: na última rodada, perdeu para o Fluminense.
Antes de uma eventual final de Libertadores, o Palmeiras ainda enfrenta o Ceará e o Vasco.
Com 27 partidas disputadas, o Verdão está a nove pontos da liderança, com um jogo a menos e ainda um confronto direto com o São Paulo, que ocupa a primeira colocação. Se vencer essas duas partidas, a distância pode cair para três pontos. Não está claro, ainda, quando o Palmeiras conseguirá disputar essas partidas.
Se o Verdão confirmar a vaga na final da Libertadores, é provável que o calendário do Brasileirão tenha que ser atrasado ainda mais, invadindo o início da próxima temporada, uma situação ainda mais relevante se o Palmeiras seguir seu bom momento na temporada e se aproximar ainda mais do topo da tabela durante o período em que estará focado apenas no Brasileirão.

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