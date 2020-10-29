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Seleção Sub-20 antecipa treinos e Palmeiras terá Veron e Danilo contra Atlético-MG

Os atletas desfalcaram o Verdão na partida contra o Atlético-GO e ainda não estarão à disposição para enfrentar o Red Bull Bragantino, pela Copa do Brasil
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Publicado em 29 de Outubro de 2020 às 14:38

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

29 out 2020 às 14:38
Crédito: Divulgação/CBF
O atacante Gabriel Veron e o volante Danilo, convocados para os treinos da Seleção Brasileira Sub-20, estarão à disposição do treinador interino Andrey Lopes para o confronto entre Palmeiras e Atlético Mineiro, válido pela décima nona rodada do Brasileirão.
A Seleção foi convocada no dia 06 de outubro, pelo treinador André Jardine, para realizar treinos preparatórios para o Sul-Americano da categoria, agendado para 2021. Os atletas ficariam concentrados até o dia 31 deste mês, mas a CBF adiantou a partida contra o Ituano para as 18h de sexta-feira (30) e, com isso, os jogadores serão liberados a tempo para retornarem aos seus times. A informação foi primeiramente noticiada pelo site 'ge'.Com a volta dos jovens que foram titulares do Verdão no último confronto da fase de grupos da Libertadores contra o Tigre-ARG, o Palmeiras enfrentará o Atlético-MG, no Allianz Parque, na próxima segunda-feira (02), às 17h (horário de Brasília).

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