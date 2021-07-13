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Seleção, Copa, identificação... Entenda o que pode ajudar a volta de Renato Augusto ao Corinthians

Meio-campista é um desejo do Timão para este segundo semestre e embora as limitações financeiras afastem o negócio, fatores podem pesar para o jogador topar um retorno...
LanceNet

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Publicado em 

13 jul 2021 às 07:00

Publicado em 13 de Julho de 2021 às 07:00

Crédito: Rafael Ribeiro / CBF
O Corinthians está de olho na situação de Renato Augusto, que busca rescindir seu contrato com o Beijing Guoan, da China. O meia é um desejo da diretoria e da torcida do clube, que sabem que a negociação não é fácil e um retorno é tratado como improvável. Mesmo assim, alguns fatores pode pesar para que o jogador tope voltar ao Timão, entre eles uma nova passagem pela Seleção.Com propostas e sondagens de fora do país, Renato tem em mãos oportunidades financeiras que o Alvinegro não tem condições de chegar perto neste momento, mas o apelo emocional pode ser uma arma poderosíssima em uma situação como essa, que trata de uma mudança radical de vida.
A primeira questão que pode convencer Renato é a identificação com o clube, por onde passou entre em 2013 e 2015, e conquistou dois títulos (Recopa Sul-Americana-2013 e Brasileirão-2015). Toda essa trajetória vitoriosa construiu uma admiração mutua entre as parte. O jogador não esconde que tem um carinho enorme pelo timão e vê com bons olhos um possível retorno.Foi no Corinthians que ele conseguiu voltar para a Seleção Brasileira após um longo período e se consolidar com a camisa amarela, conquistando o ouro olímpico em 2016 como jogador acima de 23 anos, e se tornando uma das principais peças da equipe para a Copa do Mundo de 2018, sob o comando de Tite, que foi seu técnico durante quase toda a passagem pelo Timão.
É aí que entra outro fator que pode pesar nessa escolha: a Copa do Mundo de 2022. Desde 2018 sem frequentar a convocação da Seleção Brasileira de Tite, e a praticamente um ano e meio do Qatar, ele pode ficar mais próximo de integrar o grupo jogando em um futebol de alto nível e perto da comissão técnica, além de jogar no clube que o alçou a se consolidar com a amarelinha.
Apesar de tudo isso, vale ressaltar que a diretoria do Corinthians sabe da dificuldade do negócio e não quer gerar falsas expectativas para o torcedor. Por essas e outras, o clube espera uma definição sobre a rescisão contratual do atleta na China para organizar uma proposta dentro das condições financeiras atuais. O clima é de volta improvável, mas o apelo sentimental pode falar alto.

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