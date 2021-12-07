Seleção Brasileira sub-17 convoca duas atletas do Fluminense para jogos preparatórios contra o Uruguai

Nesta terça-feira, a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) divulgou a convocação da Seleção Brasileira de Futebol Feminino sub-17. A equipe irá enfrentar o Uruguai em dois jogos preparatórios, e contará com a presença de duas atletas do Fluminense. Luana Gusmão e Luiza Calazans, do Fluminense sub-18, foram selecionadas pela técnica Simone Jatobá. Após a notícia, as jogadoras comemoraram o convite e falaram sobre a responsabilidade de vestir a Amarelinha. - Primeiramente agradeço a Deus por me proporcionar essas maravilhas que estão acontecendo na minha carreira, a comissão por acreditar no meu trabalho, meus pais e familiares que nunca desistiram de mim. É uma honra defender a Seleção, darei o meu melhor. Estou radiante e empolgada por essa convocação, é um sinal de que estou trilhando o caminho certo - disse Luiza. Os duelos ocorrem nos dias 15 e 17 de dezembro, no Estádio Charrua, em Montevidéu. Luana aproveitou para projetar os confrontos e destacou que está pronta para ajudar o time a vencer os amistosos.