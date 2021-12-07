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Seleção Brasileira sub-17 convoca duas atletas do Fluminense para jogos preparatórios contra o Uruguai

Luana Gusmão e Luiza Calazans, do Fluminense sub-18, foram convocadas por Simone Jatobá para duelos contra o Uruguai...
LanceNet

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Publicado em 

07 dez 2021 às 15:40

Publicado em 07 de Dezembro de 2021 às 15:40

Nesta terça-feira, a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) divulgou a convocação da Seleção Brasileira de Futebol Feminino sub-17. A equipe irá enfrentar o Uruguai em dois jogos preparatórios, e contará com a presença de duas atletas do Fluminense. Luana Gusmão e Luiza Calazans, do Fluminense sub-18, foram selecionadas pela técnica Simone Jatobá. Após a notícia, as jogadoras comemoraram o convite e falaram sobre a responsabilidade de vestir a Amarelinha. - Primeiramente agradeço a Deus por me proporcionar essas maravilhas que estão acontecendo na minha carreira, a comissão por acreditar no meu trabalho, meus pais e familiares que nunca desistiram de mim. É uma honra defender a Seleção, darei o meu melhor. Estou radiante e empolgada por essa convocação, é um sinal de que estou trilhando o caminho certo - disse Luiza. Os duelos ocorrem nos dias 15 e 17 de dezembro, no Estádio Charrua, em Montevidéu. Luana aproveitou para projetar os confrontos e destacou que está pronta para ajudar o time a vencer os amistosos.
- Um turbilhão de sentimentos me resume neste momento, um verdadeiro misto de emoções. Estou extremamente feliz com a convocação para os amistosos diante do Uruguai. Agradeço a Deus todas as oportunidades que me são dadas e me fazem crescer e aprender. Que nesta convocação eu possa ajudar o elenco, formado por excelentes profissionais, além da equipe técnica, que tem toda a minha admiração
> Confira a classificação da Série A do BrasileiroA convocação é o resultado do período de treinamentos da Seleção Sub-17, realizado no mês de outubro. Em março de 2022, as equipes irão disputar o Campeonato Sul-Americano da modalidade. Nesta quarta, o Fluminense enfrenta o Flamengo, em jogo pela disputa da final do Campeonato Carioca Feminino sub-18.
Crédito: LuizaCalazanseLuanaGusmãoatuamnoFluminenseFemininosub-18(Divulgação/Fluminense

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