Seleção Brasileira segue invicta com Weverton como titular em jogos oficiais

Titular da Seleção Brasileira na vitória por 1 a 0 sobre o Chile, nesta quinta-feira (02), em Santiago, Weverton foi decisivo em mais um triunfo da equipe de Tite nas Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2022. Campeão Olímpico em 2016, o goleiro vestiu a camisa do Brasil pela 10ª vez, em jogos oficiais, e nunca saiu de campo com um resultado negativo.O arqueiro alviverde faz sua 3ª participação nesta edição do torneio continental e, até aqui, ainda conta com 100% de aproveitamento: 5 a 0 sobre a Bolívia, 4 a 2 diante do Peru e, por fim, 1 a 0 contra os chilenos. Weverton é figura constante nas listas de convocação de Tite, tendo feito parte do grupo que disputou a Copa América 2020.Levando em conta os amistosos que Weverton foi titular, a Amarelinha foi derrotada apenas uma vez, em duelo contra a Argentina, no dia 9 de junho de 2017. No total, são 12 partidas pela Seleção, com oito vitórias, três empates e apenas uma derrota, além da medalha de ouro conquistada nos Jogos Olímpicos de 2016, no Rio de Janeiro.
Provável titular nas duas próximas partidas do Brasil pelas Eliminatórias, contra Argentina (05/09) e Peru (09/09), Weverton deve estar à disposição de Abel Ferreira para o próximo compromisso do Palmeiras pelo Campeonato Brasileiro, no dia 12 de setembro, diante do Flamengo, no Allianz Parque.