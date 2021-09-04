Seleção Brasileira segue invicta com Weverton como titular em jogos oficiais

Titular da Seleção Brasileira na vitória por 1 a 0 sobre o Chile, nesta quinta-feira (02), em Santiago, Weverton foi decisivo em mais um triunfo da equipe de Tite nas Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2022. Campeão Olímpico em 2016, o goleiro vestiu a camisa do Brasil pela 10ª vez, em jogos oficiais, e nunca saiu de campo com um resultado negativo.O arqueiro alviverde faz sua 3ª participação nesta edição do torneio continental e, até aqui, ainda conta com 100% de aproveitamento: 5 a 0 sobre a Bolívia, 4 a 2 diante do Peru e, por fim, 1 a 0 contra os chilenos. Weverton é figura constante nas listas de convocação de Tite, tendo feito parte do grupo que disputou a Copa América 2020.Levando em conta os amistosos que Weverton foi titular, a Amarelinha foi derrotada apenas uma vez, em duelo contra a Argentina, no dia 9 de junho de 2017. No total, são 12 partidas pela Seleção, com oito vitórias, três empates e apenas uma derrota, além da medalha de ouro conquistada nos Jogos Olímpicos de 2016, no Rio de Janeiro.