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Seleção Brasileira pode desfalcar Fla na Copa do Brasil; Tite divulga lista para Eliminatórias nesta sexta-feira

Rodrigo Caio, Gerson, Everton Ribeiro, Gabigol, Bruno Henrique... O técnico Tite, da Seleção Brasileira, já convocou recentemente  uma série de jogadores do Flamengo...

Publicado em 13 de Maio de 2021 às 20:45

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

13 mai 2021 às 20:45
Crédito: Alexandre Vidal / Flamengo
O técnico Tite, da Seleção Brasileira, anuncia nesta sexta a lista de atletas para duas rodadas das Eliminatórias Sul-Americanas para o Mundial de 2022. Não é novidade que uma série de jogadores do Flamengo está no radar do treinador. Já convocado em 2020 e vivendo grande início de temporada, Gabriel Barbosa é a "bola da vez" no Ninho do Urubu. O departamento de futebol do Fla, por sua vez, vê com preocupação os possíveis desfalques que pode ter mais na frente.Pela sexta e sétima rodada das Eliminatórias Sul-Americanas, o Brasil recebe o Equador, no dia 4 de junho no Beira-Rio, em Porto Alegre, e visita o Paraguai, no dia 8, no Defensores Del Chaco, em Assunção. Veja a tabela completa aqui!Nas oitavas de final da Copa do Brasil, o Flamengo enfrentará o Coritiba em dois jogos: dia 2 de junho, no Couto Pereira, e no dia 9 de junho, no Maracanã.Os problemas de calendário não param por aí. Logo após essas rodadas, a Copa América será iniciada. A competição, que será disputada em duas sedes, Argentina e Colômbia, começará no dia 13 de junho. A decisão está marcada para o 10 de julho. Confira todos grupos e as datas das partidas da Copa aqui!GABIGOL É A BOLA DA VEZ
Quebrando recordes e alcançando feitos inéditos neste início de temporada, o atacante Gabriel Barbosa vive a expectativa de voltar à Seleção Brasileira. Em março de 2020, o camisa 9 chegou a ser chamado por Tite, mas as primeiras rodada das Eliminatórias foram adiadas devido à pandemia do coronavírus.
LESÕES SÃO OBSTÁCULOS PARA RUBRO-NEGROS
Entre os atletas do Flamengo observados pela comissão técnica da Seleção Brasileira e admirados por Tite, o zagueiro Rodrigo Caio e o meia Gerson recuperaram de lesões recentes e perderam os jogos recentes do Rubro-Negro. Nesta quinta, inclusive, voltaram a trabalhar com o grupo no Ninho do Urubu.Outros destaques do setor ofensivo do Flamengo nas últimas temporadas, Bruno Henrique e Everton Ribeiro não vivem as melhores fases pelo clube.
Em relação aos estrangeiros, a tendência é de que Maurício Isla, do Chile, e Arrascaeta, do Uruguai, sejam convocados como de costume, e também podem tornar-se baixas para o Flamengo nas partidas da Copa do Brasil.

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