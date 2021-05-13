Seleção Brasileira pode desfalcar Fla na Copa do Brasil; Tite divulga lista para Eliminatórias nesta sexta-feira

O técnico Tite, da Seleção Brasileira, anuncia nesta sexta a lista de atletas para duas rodadas das Eliminatórias Sul-Americanas para o Mundial de 2022. Não é novidade que uma série de jogadores do Flamengo está no radar do treinador. Já convocado em 2020 e vivendo grande início de temporada, Gabriel Barbosa é a "bola da vez" no Ninho do Urubu. O departamento de futebol do Fla, por sua vez, vê com preocupação os possíveis desfalques que pode ter mais na frente.Pela sexta e sétima rodada das Eliminatórias Sul-Americanas, o Brasil recebe o Equador, no dia 4 de junho no Beira-Rio, em Porto Alegre, e visita o Paraguai, no dia 8, no Defensores Del Chaco, em Assunção. Veja a tabela completa aqui!Nas oitavas de final da Copa do Brasil, o Flamengo enfrentará o Coritiba em dois jogos: dia 2 de junho, no Couto Pereira, e no dia 9 de junho, no Maracanã.Os problemas de calendário não param por aí. Logo após essas rodadas, a Copa América será iniciada. A competição, que será disputada em duas sedes, Argentina e Colômbia, começará no dia 13 de junho. A decisão está marcada para o 10 de julho. Confira todos grupos e as datas das partidas da Copa aqui!GABIGOL É A BOLA DA VEZ