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Seleção Brasileira de Futebol Feminino Sub-20 convoca duas atletas do Fluminense

Luany e Ravena foram convocadas nesta terça-feira para período de treinamentos na Data FIFA; Seleção enfrenta Real Brasília e Minas Brasília na preparação...

Publicado em 31 de Agosto de 2021 às 14:40

LanceNet

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Publicado em 

31 ago 2021 às 14:40
Crédito: Luany e Ravena foram convocadas para treinos em Brasília com a Seleção Sub-20 (Montagem LANCE!
Nesta terça-feira, a CBF divulgou a convocação da Seleção de Futebol Feminino Sub-20 para um período de treinos na próxima Data FIFA, que acontece entre os dias 13 e 21 de setembro. O treinador Jonas Urias selecionou a goleira Ravena e a atacante Luany, do Fluminense, para a preparação, que ocorrerá no CT do Brasiliense, em Brasília. Depois de se recuperar de uma cirurgia no dedo anelar direito, Ravena comemorou mais uma convocação.
- É muito gratificante ter mais uma oportunidade, estou muito feliz. Foi muito difícil enquanto eu estava parada, mas Deus sabe de todas as coisas e agora tenho mais uma oportunidade. Só tenho que agradecer a todos que estão fazendo parte do meu processo e aprendizado cada dia que passa - disse.
> Confira o chaveamento da Série A1 do Brasileirão FemininoLuany também tem experiência prévia na Seleção. A jogadora esteve presente no período de concentração, no CT do Retrô, entre 19 de julho e 2 de agosto. Nesta janela, a equipe irá realizar dois jogos-treino, contra o Real Brasília, no dia 18 de setembro, e Minas Brasília, no dia 21.

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