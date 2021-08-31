Seleção Brasileira de Futebol Feminino Sub-20 convoca duas atletas do Fluminense

Crédito: Luany e Ravena foram convocadas para treinos em Brasília com a Seleção Sub-20 (Montagem LANCE!

Nesta terça-feira, a CBF divulgou a convocação da Seleção de Futebol Feminino Sub-20 para um período de treinos na próxima Data FIFA, que acontece entre os dias 13 e 21 de setembro. O treinador Jonas Urias selecionou a goleira Ravena e a atacante Luany, do Fluminense, para a preparação, que ocorrerá no CT do Brasiliense, em Brasília. Depois de se recuperar de uma cirurgia no dedo anelar direito, Ravena comemorou mais uma convocação.

- É muito gratificante ter mais uma oportunidade, estou muito feliz. Foi muito difícil enquanto eu estava parada, mas Deus sabe de todas as coisas e agora tenho mais uma oportunidade. Só tenho que agradecer a todos que estão fazendo parte do meu processo e aprendizado cada dia que passa - disse.