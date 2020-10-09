Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Seja quem for, próximo técnico do Vasco terá cinco desafios

Da reestruturação do departamento de futebol até o período eleitoral, passando pelo atraso nos pagamentos... e, é claro, fazer o time voltar a jogar bem e vencer...

Publicado em 09 de Outubro de 2020 às 07:30

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

09 out 2020 às 07:30
Crédito: Rafael Ribeiro/Vasco
A demissão de Ramon Menezes pegou muita gente de surpresa, causou inconformidade nos jogadores e se justificou pela sequência ruim: seis jogos sem vencer e, mais do que isso, atuações aterrorizantes nas duas partidas mais recentes. Página virada, um novo treinador será contratado. E seja quem ele for, terá cinco desafios no Vasco. Elencamos.O primeiro é administrar a insatisfação do grupo dos jogadores, conforme já citado. O segundo é se inserir dentro de uma nova estrutura do departamento de futebol do Cruz-Maltino. O antigo formato foi estraçalhado. A comissão técnica foi praticamente toda dissolvida, e até o auxiliar-técnico permanente, Júnior Lopes, e o coordenador técnico, Antonio Lopes, foram dispensados.
Terceiro, e talvez mais urgente, é fazer a engrenagem voltar a funcionar. O trabalho de Abel Braga não fluiu, mas o de Ramon Menezes gerou impressão e resultados há muito não vistos, ainda mais num espaço tão curto de tempo. O time está ladeira abaixo no Campeonato Brasileiro, mas ainda com tempo de sobra para se reerguer.
Quarto, e sempre muito relevante, é o período eleitoral do Vasco. Há eleição prevista para daqui a menos de um mês, e os bastidores do Cruz-Maltino, via de regra, influenciam no desempenho do time de futebol.
Quinto desafio, e de preocupação constante em São Januário, é a questão salarial. O próprio presidente do clube, Alexandre Campello, admitiu recentemente que a tendência é de, nos próximos meses, os salários se manterem atrasados - atualmente, jogadores têm um mês por receber.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

vasco
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Juliano Cazarré cria 'encontro de homens' e é criticado por famosos
Imagem de destaque
Menina encontra anfíbio mexicano ameaçado de extinção debaixo de ponte no País de Gales
Imagem BBC Brasil
A vida em Teerã em meio à guerra: desemprego, segurança reforçada e apagão de internet

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados